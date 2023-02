Quién ha comprado este edificio del corazón de Chueca por 5 millones

El mercado inmobiliario madrileño cuenta con un nuevo jugador, que ha afianzado su presencia en el sector con la compra de un inmueble en el corazón del céntrico barrio de Chueca. Cabe destacar que la operación se ha cerrado por un importe de cinco millones de euros. Sin embargo, ¿quién se encuentra tras la compra de este edificio?

Se trata de la gestora integral de activos inmobiliarios Madridity, fundada por Fernando Marcos, Eduardo González y Bruno Funcke. «Hay una oportunidad para entrar en el mercado inmobiliario con socios latinoamericanos», ha subrayado Marcos, para después ejemplificar: «En Perú hay apetito por invertir en activos en la capital».

Precisamente, por ello, el objetivo es detectar «oportunidades de coinversión» entre españoles y peruanos. Desde encontrar el activo a su financiación y la remodelación pasan por las manos de los socios que tienen como objetivo que sus inversores «no tengan que ocuparse de nada», destaca.

«Queremos que el 50% de nuestras neuronas estén en la experiencia de los huéspedes», subraya para luego hacer hincapié: «Que estén muy bien atendidos, con gente que se preocupa por ellos». Pues, a su juicio, de esta manera se puede lograr «un mejor resultado» para todos los socios.

Objetivo: lograr un porfolio de 50 millones

La primera compra por parte de la gestora tuvo lugar en noviembre de 2022, cuando se hizo con un edificio de una superficie de cerca de 900 metros cuadrados. El inmueble, que también se encontraba en el barrio de Chueca, estaba distribuido en cuatro plantas y dos unidades por piso. «No estamos buscando operaciones grandes en volumen, no nos queremos atragantar», asegura. Asimismo, remarca: «Con ese tamaño estamos cómodos y da una buena rentabilidad y recorrido».

Teniendo en cuenta que la compañía se ha fijado como objetivo lograr un porfolio de 50 millones de euros en el año 2028, la previsión es adquirir otro inmueble antes de que llegue el verano y un tercero a lo largo del segundo semestre. No obstante, dejan bien claro que las «oportunidades» marcarán los tiempos y no formalizarán ninguna compra de la que no estén completamente convencidos.

«No por tener inversores hay que comprar unidades, al final invertimos nuestro patrimonio también y si compramos tienen que ser porque les vemos sentido», insiste.

El «atractivo» del mercado español

Por su parte, González se ha referido al «atractivo» del mercado imobiliario del país para los inversores latinoamericanos. Pues, según ha indicado, las crisis políticas que asolan distintos países del continente han favorecido que pongan sus ojos en otros lugares como Madrid, pero también Miami.

«La cosa es que el dólar está fuerte y a ellos les sale bien el cambio», ha indicado. «Además, el mercado norteamericano se ha puesto caro, por eso, les parece buena la ratio euro por metro cuadrado en Madrid», ha explicado. A pesar de que a los españoles los precios de Madrid les parecen caros, tal y como ha apostillado, para los inversores de fuera es una apuesta hacia la evolución hacia precios parecidos a otras grandes capitales como París, Londres o Bruselas.