El aviso de los virólogos: “Hay que vacunar a los niños si no queremos un brote tremendo en enero”

La sexta ola de coronavirus se expande por España con la amenaza de Ómicron pisando los talones. La incidencia de esta nueva variante todavía es baja, pero la pandemia ya vuelve a notarse no solo en los contagios, sino también en la presión hospitalaria con un 13% de hospitalizados en las UCI. La población adulta vacunada ya supera el 90%, y ahora solo hay una forma de evitar nuevos picos: inmunizar a los niños.

Los menores se han convertido en la horquilla de población que más transmite el virus. En concreto los menores de 11 años, cuya incidencia acumulada se sitúa en los 648 casos por cada 100.000 habitantes, según los últimos datos actualizados del Ministerio de Sanidad. “Si no queremos que no haya un brote tremendo en enero o febrero me parece buena idea vacunarlos”, ha asegurado Vicente Larraga, investigador del CSIC y experto en vacunas, en Cadena Ser.

No es solamente protegerlos a ellos, sino protegerlos para que infecten lo menos posible a las personas adultas”

“Se está viendo que son un factor importante en la transmisión. No es solamente protegerlos a ellos, sino protegerlos para que infecten lo menos posible a las personas adultas”, ha apuntado. Y más en unas fechas como las navidades, “que es una fiesta casi hecha para niños”, ha afirmado Larraga. “Van a ver a todo el mundo y van a ir a cabalgatas”, ha agregado.

La vacunación apenas tiene efectos secundarios en niños

Sobre las dudas que los padres y las madres puedan tener respecto a los efectos secundarios, este experto asegura que suelen ser los mismos que para los adultos e “incluso menos”. “Muy poca cosa. Puede que algo de fiebre, enrojecimiento, pero nada”, ha insistido.

El departamento de Salud de la Generalitat inicia este miércoles el proceso de vacunación de los jóvenes de 12 a 15 años. EFE/Marta Pérez

Además de la vacunación entre los niños de 5 y 11 años, que arranca este miércoles, otra de las cuestiones importantes en la campaña de inmunización es la inoculación de las terceras dosis. Según ha explicado Larraga, “todos nos la pondremos”.

“Muy poca cosa. Puede que algo de fiebre, enrojecimiento, pero nada”

“Da una protección adicional necesaria. Incluso con la variante delta, que es la mayoritaria, estamos viendo un poquito de presión en las UCI porque si hay más contagios también aumenta esto”, ha apuntado.

Pero, lo más importante para terminar con la emergencia sanitaria es pensar en global. “También hay que proteger a quien no lo está, es decir, si no vacunamos en países del Tercer Mundo va a seguir habiendo variantes que contagien más, etc”, ha advertido el científico.