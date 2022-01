El constitucionalismo echa un pulso a los vetos políticos de la alcaldesa de Vic

“La moral y las buenas costumbres” –como recoge el artículo 96 de las ordenanzas del ayuntamiento de Vic– parecen haberse impuesto a los derechos de participación y libertad de expresión en la Constitución. El municipio catalán gobernado por Anna Erra (Junts) ha vetado varios actos políticos de partidos y organizaciones contrarias a la ruptura con España.

Y, aunque no ha podido evitar que Cs y PP –asediado por vecinos independentistas al grito de “fascistas”– hayan hecho un acto político en la ciudad, sí que impidieron a Escuela de Todos, entidad que defiende la aplicación del 25% de castellano, recoger firmas. Pero tanto partidos como entidades no dan por perdida la cuestión, y se preparan para contraatacar a Erra.

La entidad escolar a favor del bilingüismo ha convocado una manifestación para este domingo en Vic. Una jugada que se salta el reglamento municipal que hace de freno a la instalación de una carpa, puesto una concentración que solo debe comunicarse al departamento de Interior y no tiene que ser autorizada.

Carpa a favor de la escuela bilingüe

Y habrá carpa con la que la entidad seguirá con su campaña de recogida de firmas de miembros de la comunidad docente –padres y madres, profesores y alumnos mayores de edad– para respaldar la demanda que preparan contra la Generalitat si finalmente decide desobedecer el mandato judicial que obliga al bilingüismo.

Un acto que apoyan todas las entidades constitucionalistas involucradas en Escuela de Todos, como la juvenil S’ha Acabat!, que asegura que el veto político de alcaldesa Anna Erra, que se escuda en la “discrecionalidad”, se trata de un “grave precedente en nuestra democracia”.

“S’ha Acabat estará este domingo próximo 30 de enero en Vic, en la concentración organizada por Escuela de Todos, ya que es necesario unir fuerzas para una escuela de todos, bilingüe y en libertad”, ha expresado la presidenta de la asociación, Júlia Calvet, en un video difundido en redes sociales.

Denuncia en Fiscalía

La vía jurídica contra el ayuntamiento de Vic también está abierta. Tras el veto a una carpa del PP en Vic, aprovechando que el partido iba a nombrar a Pau Ferran como presidente de la formación en el municipio y la comarca de Osona (Barcelona), la formación ha llevado el caso a la Fiscalía.

El líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, junto al presidente provincial de Barcelona, Manu Reyes; y el líder del PP de Vic, Pau Ferran, escoltados por los Mossos d'Esquadra en Vic (Barcelona)

El PP considera que la decisión del consistorio de Junts fue “arbitraria” y puede ser un potencial delito de prevaricación, que vulnera el principio del pluralismo y participación política. Alejandro Fernández llegó a calificar el veto como “injusto e ilegal” el día que fueron a concentrarse al municipio, mientras de fondo se escuchaban insultos y soflamas contra su presencia.

La alcaldesa de Vic es del ala dura de Junts per Catalunya, pese a proceder de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya. Sus postulados a favor del catalán y su línea hispanófoba los manifestó en el Parlament la pasada legislatura, cuando pidió que los “catalanes autóctonos” no hablaran castellano a “quien no parece catalán”.