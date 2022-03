El envío de armas del Gobierno a Ucrania divide a ERC

Sánchez ha rectificado este miércoles al asegurar que enviaría armamento a Ucrania. Lo ha hecho en el Congreso, donde ha explicado la posición de España con Ucrania, algo que ha generado división en el miembro menor del Ejecutivo –Podemos– pero también en algunos de los socios del gobierno, como es el caso de ERC, que se ha puesto de perfil con esta cuestión.

Los republicanos se encuentran presos entre la ola de solidaridad con Ucrania que se ha desatado en toda la Unión Europea, tanto civil como políticamente, y el discurso antimilitarista de rechazo a abonar el conflicto que vive el país vecino con Rusia enviando armamento ante el conflicto armado que vive la región.

Gabriel Rufián, del ala más a la izquierda de ERC, se ha mostrado crítico con enviar armas a Ucrania. El portavoz en el Congreso de los republicanos ha calificado criticado a la Alianza Atlántica, al asegurar que «no es el séptimo de caballería», sino el «delegado comercial armamentístico de EEUU»: «Que Putin sea un sátrapa no convierte a la OTAN en un ejército de liberación».

El líder republicano en la Cámara Baja ha asegurado ha tildado a Putin de «ultraderechista», aunque a la vez ha recordado que «las guerras de paz son mentira». «No a la guerra aquí y ahora y siempre», ha defendido desde el Congreso, donde ha asegurado que es el lugar donde se debería debatir y aprobar el envío de armamento a Ucrania.

Una posición que Rufián ha mantenido en declaraciones posteriores a medios de comunicación, al apostillar que «nunca» va a estar de acuerdo «con el envío de más guerra a una guerra». Además, ha criticado a Sánchez por su cambio de postura en las últimas horas: «Esto no se puede tomar a la ligera, sobre todo cuando hace 48 horas has dicho lo contrario en la televisión».

Aragonès avala el envío de ayuda militar a Rusia

El rechazo a ultranza de Rufián ha sido antes de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, avalara la decisión del Gobierno de Sánchez: «Ucrania tiene derecho a defenderse». Además, ha asegurado que el Govern siempre se ha posicionado a favor de la posición europea, que da una fortaleza a los Veintisiete si es unitaria en todo el Viejo Continente.

Aunque ha pedido cautela para asegurar que ese armamento no se utiliza en conflictos futuros, ha insistido en que «está habiendo una agresión militar», lo que hace «relevante el refuerzo de las capacidades militares del país invadido por Rusia: «Seremos mucho más fuertes para defender la independencia de Ucrania y la paz si hay una posición conjunta».

Hay otros dirigentes del partido que también se han sumado a las críticas de Sánchez a enviar armamento a Ucrania. Desde una posición antimilitarista y crítica con la escalada de tensión como fórmula para disuadir a Moscú, la diputada en el Congreso Marta Rosique –de las juventudes del partido– ha sido muy crítica «con el negocio de la guerra».

«Avalar cualquier negocio de la guerra es un error. Siempre y en cualquier conflicto. Este negocio no se basa en parar ningún golpe, sino en hacer crecer el impacto de la guerra sin pensar en las víctimas del conflicto», ha expresado la representante republicana a través de su cuenta de Twitter.

Rosique, junto a otros dirigentes y representantes de ERC, ha participado en la manifestación contra la invasión rusa de Ucrania en Barcelona, de carácter antimilitarista. Los republicanos no mantienen un único posicionamiento alrededor de este conflicto, frente a la nitidez de partidos como Junts y la CUP, a favor y en contra respectivamente de la invasión rusa.

Las relaciones del independentismo con Rusia

Junts per Catalunya se ha mostrado claramente a favor de cualquier ayuda militar a Ucrania, cómo están haciendo otros países de la Unión Europea. La portavoz de ERC en el Congreso, Míriam Nogueras, vestida con los colores del país invadido por Rusia, ha defendido el apoyo de España a proveer a Ucrania de armas.

La líder de Junts en la Cámara Baja ha defendido que no se puede «proclamar no a la guerra sin nada detrás». La diputada catalana ha señalado que los políticos «no están para proclamas» y que «Europa tiene que tener su propia seguridad y poder hacer frente a una realidad que no se ha preparado lo suficiente».

«Deben defenderse con contundencia y desde cada país, pero también desde Europa y desde la OTAN y desde las instituciones internacionales de las que disponemos, aunque estas instituciones no son del agrado, son las que tenemos hoy, las que tenemos hoy para defender nuestras ideas y nuestros valores, y son valores que el Reino de España ha ido pisoteando».

Junts ha cerrado filas con Ucrania frente a Rusia, pese a las supuestas vinculaciones del independentismo catalán con Moscú. Según publicó el New York Times, Josep Lluís Alay –hombre de confianza de Carles Puigdemont– habría viajado a Rusia para buscar el apoyo de Moscú a una hipotética independencia de Cataluña.

El NY Times citó como fuentes a un informe europeo de inteligencia corroborados por funcionarios españoles, los expedientes de dos investigaciones realizadas por jueces en Barcelona y en Madrid, entrevistas a políticos y activistas independentistas en Cataluña, y funcionarios de seguridad en España y en el extranjero.

Alay aseguró que viajar a Rusia a hablar de independencia no era delito, y que el objetivo de sus reuniones en el país que ahora ataca a Ucrania pasaban por «preparar una posible conferencia de Puigdemont» allí, donde había «sido invitado por un medio de comunicación muy importante del país».