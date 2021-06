El Gobierno desafía al CGPJ con la Ley de Memoria

Los choques entre el Gobierno y el poder judicial continúan. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles en el Pleno del Congreso que el Ejecutivo no aceptará algunas partes del informe que ha emitido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el proyecto de ley de Memoria Democrática.

“Hay algunas cuestiones que el Gobierno no comparte y que no va a compartir”, ha sentenciado Calvo en referencia al análisis publicado la semana pasada por el pleno del organismo, que no es vinculante, y en el que se considera que la apología de los totalitarismos es libertad de expresión.

“Es un informe en el fondo y en muchas cuestiones bastante razonable”, ha apuntado la socialista. Sin embargo, el Ejecutivo no comparte que se diga que “el enaltecimiento del totalitarismo que nos corresponde a los españoles, que es el fascismo de la dictadura franquista, forma parte de la libertad de expresión cuando cada día eso significa el vilipendio absoluto de todas las víctimas que nos quedan por reparar”.

“Este proyecto de ley tiene un compromiso estricto con el derecho humanitario” Carmen Calvo

Esta ha sido la respuesta de la vicepresidenta primera a la cuestión planteada por de la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta, que le ha preguntado si seguirá el Gobierno el dictamen del CGPJ.

“Este proyecto de ley tiene un compromiso estricto con el derecho humanitario”, ha incidido Calvo, que ha insistido en que el objetivo de la nueva ley es restituir la dignidad. Y en el texto del Alto Tribunal, entre otras cuestiones, se pone en duda la disolución de la Fundación Francisco Franco.

Calvo asegura que este proyecto de ley llegará “muy pronto” al Congreso

Durante su intervención, Calvo ha asegurado que “muy pronto” llegará al congreso este proyecto de ley para “abrir el debate parlamentario correspondiente”. “Las leyes las elaboran las Cortes Generales y somos los legisladores los que tenemos la primera y la última palabra”, ha recalcado Calvo.

La diputada de Bildu ha celebrado la respuesta de la vicepresidenta. “Nos alegra que no comparta las opiniones del CGPJ, porque claramente dicho informe es pura apología del franquismo”, ha señalado. Además, ha indicado que el informe del CGPJ es “parcial, interesado y excluyente”, al tiempo que “marcado por la ley de secretos oficiales franquista”.

“Es un informe que es pura apología del franquismo y cuesta creer que el máximo poder de los jueces haga una defensa de una dictadura y sus crímenes”, ha indicado la diputada abertzale.