El Gobierno critica la ausencia de Aragonès en la Conferencia de Presidentes: Deja «sin voz» a los catalanes

Tras la confirmación oficial del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de no asistir a la Conferencia de Presidentes, el Gobierno ha expresado su pesar al respecto. Así, Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo, ha lamentado este martes que se vaya a dejar «sin voz» a los catalanes en esta importante reunión.

Preguntada en la rueda de prensa del Consejo de Ministros por la confirmación hoy desde Barcelona de la ausencia de Aragonès en la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en La Palma, la portavoz ha admitido que al Gobierno le «hubiera gustado contar con la presencia del presidente de la Generalitat en tanto en cuanto representa a los catalanes».

«Entendemos -ha continuado- que en un momento como este, de especial importancia en lo que tiene que ver con la recuperación económica, con la modernización y transformación de España, Cataluña tiene mucho que decir y el Gobierno tiene mucho interés en que Cataluña participe de este proceso de recuperación, económica, de crecimiento y de transformación industrial».

La también ministra de Política Territorial no ha querido vincular esta ausencia con ninguna otra circunstancia y ha subrayado que «las relaciones con Cataluña han mejorado mucho en los últimos años» y se ha «recuperado el diálogo». «La semana pasada afrontábamos con normalidad institucional una reunión bilateral, pero entendemos que estos foros multilaterales también son importantes para la construcción, el desarrollo y la modernidad de Cataluña en el futuro», ha manifestado la portavoz del Gobierno.

Los contenidos no le parecen relevantes

El president de la Generalitat ya confesó el miércoles pasado que considera que los contenidos que se tratarán en la reunión no le parecen relevantes e insiste en que Pedro Sánchez no tiene otra alternativa que no sea entenderse con ERC. Así lo aseguró Aragonès en una entrevista a Els Matins de TV3, donde ya reveló su negativa a asistir al encuentro autonómico tan solo dos días después de su conferencia en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), donde pidió al Govern valentía para resolver el «conflicto político» y amenazó con reactivar la «movilización popular».

«Hay un punto de valoración de la situación covid y una valoración de los fondos europeos; eso quiere decir que habrá una intervención de un ministro o del presidente y cinco minutos para cada presidente», afirmó Pere Aragonès tras insistir en su negativa a asistir a la Conferencia: «Ahora mismo no».

«Más allá de encontrarse y hacerse una foto, las cosas hay que trabajarlas y debe haber propuestas de acuerdo, para hacer valoraciones se pueden hacer online», comentó Aragonès, que recriminó al Gobierno que la reunión sea para ir a hablar cinco minutos «y que no haya ningún punto de acuerdo útil». Por último, el presidente de la Generalitat reiteró en la entrevista su exigencia para volver a sentarse la mesa de diálogo: «Si de cara al futuro quiere seguir ejerciendo responsabilidades en el Estado sabe que debe volver a hablar y llegar a acuerdos y creo que la mejor manera es generar confianza en ello».