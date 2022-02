Aragonès descarta “en principio” asistir a la conferencia de Presidentes en La Palma

Pere Aragonès no tiene “en principio” previsto asistir a la conferencia de Presidentes que el Gobierno ha convocado para el próximo 25 de febrero en La Palma. El president considera que los contenidos que se tratarán no le parecen relevantes e insiste en que Pedro Sánchez no tiene otra alternativa que no sea entenderse con ERC.

Así lo ha asegurado Aragonès en una entrevista a Els Matins de TV3, donde ha revelado su negativa a asistir al encuentro autonómico tan solo dos días después de su conferencia en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), donde pidió al Govern valentía para resolver el “conflicto político” y amenazó con reactivar la “movilización popular”.

“Hay un punto de valoración de la situación covid y una valoración de los fondos europeos; eso quiere decir que habrá una intervención de un ministro o del presidente y cinco minutos para cada presidente”, ha asegurado Pere Aragonès, tras insistir en su negativa a asistir a la Conferencia: “Ahora mismo no”.

“Más allá de hacerse una foto, las cosas hay que trabajarlas”

“Más allá de encontrarse y hacerse una foto, las cosas hay que trabajarlas y debe haber propuestas de acuerdo, para hacer valoraciones se pueden hacer online”, ha asegurado Aragonès, que ha recriminado al Gobierno que la reunión sea para ir a hablar cinco minutos “y que no haya ningún punto de acuerdo útil”.

El presidente de la Generalitat ha reiterado en la entrevista su exigencia para volver a sentarse la mesa de diálogo: “Si de cara al futuro quiere seguir ejerciendo responsabilidades en el Estado sabe que debe volver a hablar y llegar a acuerdos y creo que la mejor manera es generar confianza en ello”.

Recuerda a Sánchez que le debe su investidura a ERC

“Al final, Sánchez sabe que si ha sido presidente es porque el independentismo ha sido fuerte y una parte del independentismo, en este caso ERC, acordó con él una investidura. Si de cara al futuro quiere continuar ejerciendo responsabilidades en el Estado, sabe que deberá volver a hablar y llegar a acuerdos, y generar confianza”, ha defendido Aragonès.

Pese a la parálisis de la mesa de diálogo, Aragonès la ha desvinculado de la Comisión Estado-Generalitat, cuya reunión está prevista para este viernes en Barcelona. Para el president, en esta se abordarán temas como la “titularidad de infraestructuras, gestión o propiedad de edificios”: “La propuesta para Cataluña no pasa por el traspaso de una estación meteorológica”.

También, se ha referido a las tensiones con Jordi Sánchez, que insinuó que lo que había dicho Aragonès en su conferencia era que se habían negociado los indultos y que se pretendía hacer lo mismo con la situación de Carles Puigdemont y los demás prófugos: “Deberíamos intentar hacer las cosas diferente a los reproches públicos. Si realmente hay malestar, no cuesta nada llamar”.