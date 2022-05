El Govern no ve «suficiente» la destitución de la directora del CNI

Para el Govern, la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, no es «suficiente». Y lo ha dejado bien claro. Entre otras medidas, ha comunicado que se personará como acusación particular en la Audiencia Natural, y también, ha pedido por carta al Ejecutivo la desclasificación de documentos relacionados con el supuesto espionaje.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha advertido que el cese de Esteban «no lo resuelve todo», ni tampoco «cierra el tema», y en este sentido ha alertado: «quién piense que es así, se equivoca». A parte de considerar la decisión del Gobierno insuficiente, también ha destacado que la destitución no es la «única respuesta necesaria al problema».

En esta línea, la portavoz ha insistido en que no se puede interpretar el relevo en la dirección del CNI como un gesto hacia la Generalitat, puesto que «la gravedad del caso, requiere de decisiones sensatas». Por ello, ha pedido que se den «todas las explicaciones», y así, saber quién ordenó el espionaje, quién lo permitió y quién tenía conocimiento.

La Generalitat se personará como acusación particular

La consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha enviado una carta al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la cual le ha reclamado «aclare» el espionaje y «depure responsabilidades». También le ha pedido «la desclasificación de las presuntas autorizaciones judiciales para intervenir las comunicaciones del presidente catalán», así como, acceder a los contratos del CNI y otras agencias estatales con la compañía israelí NSO Group y otras empresas que ofrecen sistemas como Pegasus.

Además, la Generalitat se personará como acusación particular en las causas abiertas en la Audiencia Nacional y en el juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, con el objetivo de «tener acceso a información de primera mano» sobre el caso de espionaje, ante la «opacidad» del Ejecutivo, según ha comunicado la portavoz del Govern.

El Gobierno se niega a dar explicaciones

El Ejecutivo ha comunicado este martes el cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban. La confirmación del espionaje a Sánchez y a la Ministra de Defensa, Margarita Robles, hizo saltar las alarmas y puso en el punto de mira al CNI. No obstante, Esteban aseguró que no había actuado por libre y que el espionaje a 18 independentistas se habría hecho bajo la legalidad con una autorización judicial.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha hablado de «destitución», sino de «sustitución» y ha anunciado que a partir de ahora estará al frente del centro de inteligencia Esperanza Casteleiro. La ministra ha apuntado que se trata de cambiar «una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro» y ha destacado el trabajo de Esteban en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sin embargo, no ha querido justificar si estos fallos son los que han motivado el cese de Esteban ni por qué el Ejecutivo ha cambiado su postura en los últimos días. «No ha pasado nada, al revés, me reafirmo en el trabajo de los 3.000 hombres y mujeres que forman parte del CNI y tengo el orgullo de aprender de ellos», ha afirmado. Y ha dejado claro que la decisión de cesar a Esteban ha sido suya y no de Sánchez: «Se pone al frente a mi directora de Gabinete, con eso digo todo».