El pacto del CGPJ se enfría antes del cara a cara económico entre Sánchez y Feijóo 

No está en el foco, ni siquiera de manera subrepticia, pero el acuerdo para el que están trabajando tanto el PSOE como el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) inunda y condiciona cualquier tipo de declaración pública de ambas formaciones, y el cara a cara entre los dos líderes -el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la cabeza de los populares, Alberto Núñez Feijóo, no va a ser menos. Fuentes de la dirección de ambos partidos insisten en conversación con Economía Digital que, a pesar de que hay «avances», el tono del debate influye en unas conversaciones tan delicadas como las relativas al órgano de gobierno de los jueces.

Pero desde la dirección del PP dan por hecho, de puertas para adentro, de que el acuerdo no será tan inminente como se piensa. Primero, va este combate parlamentario, que se celebrará este martes en el Senado a las 16 horas y en el que será más fácil para ambas formaciones fijar sus posturas para vender posibles acuerdos después.

El cara a cara tendrá un marcado perfil económico, puesto que ambos líderes, según ha pulsado este periódico de sus equipos de trabajo, acudirán principalmente a los números para marcar postulados. Sánchez, según el reglamento de la Cámara Alta, cuenta con tanto tiempo para intervenir como desee, para su primer discurso como para las réplicas. El líder de la oposición, y los portavoces del resto de partidos, cuentan con 15 minutos en primer lugar y posteriormente cinco minutos más adicionales.

El PSOE: «Ojalá tengamos delante una alternativa»

«Ojalá mañana tengamos delante una alternativa, porque el otro día en el Congreso en 50 segundos de exposición de la señora Gamarra quedó claro que no había alternativa», insisten desde Ferraz al otro lado del teléfono. Sobre los indultos, incluso sobre los PGE o la sentencia del 25% «se puede debatir cuando toca, no cuando estamos hablando de cómo sacar el país adelante en esta coyuntura«.

La dirección del PSOE no duda en establecer una idea fuerza: «El señor Feijóo aspira a presidir la cuarta economía de la unión, que no es poca cosa. Cuando se le dice que tiene cierta insolvencia económica no es más que un hecho empírico. Aquí nadie insulta a nadie».

Es por ello que esperan que los populares salgan «en el mismo tono» que en la anterior ocasión. «Nosotros estamos por proponer y no en perder el tiempo en explicar cómo son los datos realmente que el señor Feijóo confunde». Pero en Ferraz creen que ese no es el «problema principal» del PP, sino que es «la orfandad internacional que tienen. Antes estaba Merkel, y con decir que estaba bien lo que hacía ella y ellos lo seguían, estaba correcto, pero ahora les es imposible con todos lados asumiendo postulados socialdemócratas, incluso desde Gobiernos conservadores homologables al PP».

Génova cree que está «ganado»

Al otro lado del arco parlamentario, la visión es distinta. «Previsiblemente, volveremos a ver lo mismo que en los dos cara a cara anteriores en el Senado y que hemos visto en los últimos meses, aunque nos gustaría que Sánchez rectifique en su estrategia de insultar«, insisten desde Génova a este periódico. «Por nuestra parte, un insulto, una propuesta».

El enfoque para los populares está claro y en la dirección se muestran tajantes. «Los españoles podrán ver a un Feijóo preocupado por la situación económica, social e institucional de España, haciendo propuestas y demostrando tener un proyecto reformista, de presente y de futuro para España», consideran las fuentes consultadas. «Por el contrario, Sánchez estará preocupado por Sánchez. Sin ideas ni capacidad para enfrentar la crisis que sufre nuestro país».

Es por ello que, para Génova, este debate «está perdido para Sánchez». «Sus Presupuestos Generales del Estado (PGE) han caducado ya después de que otras instituciones económicas hayan rebajado la previsión de crecimiento y de que hasta los propios barones del PSOE copian nuestra política fiscal», zanjan.