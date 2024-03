El PP advierte sobre la «auto aplicación» de la ley de amnistía propuesta por PSOE y Junts

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, subrayó este jueves que son los jueces y tribunales españoles quienes deben «aplicar la ley de amnistía» y advirtió a PSOE y Junts, por tanto, de que «no cabe la auto aplicación como han pretendido aprobar» en el nuevo dictamen del texto.

Así lo afirmó ante los medios en el patio del Congreso de los Diputados tras participar en la Comisión de Justicia que elevó la amnistía al Pleno de la Cámara, donde previsiblemente se aprobará y se remitirá al Senado.

Para Gamarra, la aprobación de las enmiendas transaccionales de PSOE, ERC y Junts materializaron «una transacción corrupta» que tiene como objetivo final que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda «garantizarse seguir en el poder», a cambio de que los partidos nacionalistas puedan perseguir la autodeterminación de Cataluña con la «colaboración» del Ejecutivo.

La ‘número dos’ de Alberto Núñez Feijóo subrayó, sin embargo, que «a quien le corresponde aplicar la ley de amnistía es a los jueces y los tribunales españoles». Y afirmó que no tiene «ninguna duda de que lo harán en el marco del Estado de Derecho», por lo que «no cabe la auto aplicación»

«No cabe la auto aplicación de la ley de amnistía como hoy han pretendido aprobar a través de una exposición de motivos los impulsores. Y por tanto, serán los tribunales españoles a quienes les corresponda la aplicación dentro del principio de jurisdicción que nadie puede derogar y que nadie puede amnistiar», prosiguió Gamarra.

Asimismo, auguró que la amnistía chocará con la Justicia europea, que «tomará cartas en el asunto». «En el marco del derecho europeo esto no tiene encaje alguno. Ni lo tiene dentro del marco constitucional a nivel interno, ni lo tiene dentro del marco de la legislación europea. Y ya que les interesan tanto los estándares europeos, pues que no tengan ninguna duda que serán los tribunales europeos los que también analicen y establezcan el cumplimiento o no de esos estándares europeos», apostilló.

«Ley de impunidad»

Más allá de la clave juridica, Gamarra cargó contra el PSOE por decir durante «muchas semanas» que le «repugna la corrupción» para que luego «la amnistíen». En este sentido, dijo que los socialistas incurren en «corrupción política» al aprobar una ley que persigue siete votos en el Congreso a cambio de «la entrega de la impunidad a una casta política y a un grupo de personas que todos conocemos».

«En definitiva, no hablamos de convivencia, hablamos de la ambición de un solo hombre, de Pedro Sánchez, por mantenerse al frente del poder en nuestro país después de haber perdido las elecciones», sentenció.

Asimismo, hizo referencia a las reacciones de los partidos independentistas y lamentó que su discurso ha sido «muy clarificador» porque «han dicho claramente que no se cierra nada», sino que «ahora comienza todo».

«Han dejado muy claro que ahora sí, ahora van a por la autodeterminación. Pero la gran diferencia es que cuentan con la colaboración de un Gobierno que, en vez de proteger a la democracia, lo que está haciendo y lo que ha hecho ha sido debilitarla, desprotegerla para que aquellos que lo intentaron el año 2017 cuando el Estado de Derecho les paró, hoy tengan un marco mucho más favorable para que lo puedan hacer y no les pase absolutamente nada», añadió.

En esta coyuntura, Gamarra prometió a los constitucionalistas que no están «aliviados» que el PP «va a seguir trabajando y luchando desde el ámbito político, jurídico y social» para «seguir levantando la voz», y avisó de que «la historia y los españoles no amnistiaremos a Pedro Sánchez por este ejercicio de corrupción política».

Comisión de Venecia

Por otro lado, preguntada sobre el borrador del informe de la Comisión de Venecia del que han hecho gala PSOE y Junts, respondió que este órgano «dice cosas muy interesantes que no van en el sentido de lo que está defendiendo el Partido Socialista», entre ellas, que «esta ley de amnistía está al margen de los estándares democráticos».

Asimismo, señaló que el texto indica que «las amnistía solo se pueden producir tras las dictaduras y para llegar a una democracia», que «no pueden ser para personas con nombres y apellidos» y que «no cabe el autoamnistía», así como que «deben de ser los jueces y los tribunales los que la apliquen

«Por lo tanto, yo creo que el informe de la Comisión de Venecia es contundente y además es muy clarificador para dejar claro que esta ley de amnistía está al margen de, no solo la Constitución española, sino que además no cumple los estándares que se exigirían en Europa», concluyó Gamarra, quien insistió en que «hay argumentos» que el Tribunal Constitucional «no debería ni podrá pasar por alto» para tumbarla.