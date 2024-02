El PP asegura que el PSOE «cederá en todo y concederá todo» con la amnistía para evitar el «colorín colorado»

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, aseguró este miércoles que las últimas declaraciones del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, «confirman» que «el PSOE cederá en todo y concederá todo» a Junts en las negociaciones sobre la ley de amnistía «para evitar el colorín colorado» de la legislatura.

En un mensaje a través de sus redes sociales, el dirigente gallego reaccionó así a las últimas declaraciones de Bolaños. En una entrevista en RAC-1, el ministro dijo que «por supuesto» que están manteniendo contactos con el partido de Carles Puigdemont sobre esta cuestión y se mostró convencido de que finalmente se llegará a un pacto.

«No tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo y habrá amnistía», afirmó Bolaños, aunque insistió en que «la ley actual, pactada por todos, cubre todos los casos que se dieron en el proceso independentista, no deja a nadie fuera».

Para Tellado, las palabras del ministro «confirman lo que sabe toda España», que es que «el PSOE cederá en todo y concederá todo para evitar el colorín colorado» con el que amenazó el secretario general de Junts, Jordi Turull, hace un mes.

«La maquinaria de indignidad y cinismo del sanchismo a pleno rendimiento», añadió en referencia a la posibilidad de que PSOE y Junts encuentren un encaje legal que incorpore los delitos de terrorismo y alta traición en la amnistía.

El «ventilador»

Posteriormente, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, hizo declaraciones ante los medios tras un foro organizado por el diario ‘ABC’ y dijo que «ahora se entiende todo» lo sucedido en «los últimos días», en los que se hablado de que su formación estaría abierta a estudiar un futuro indulto condicionado a que los líderes independentistas muestren arrepentimiento y pidan perdón tras ser juzgados.

«Ahora se entiende por qué han puesto el ventilador para que parezca que todos somos iguales. Pero no todos somos iguales. Ellos están en el Gobierno porque no tienen principios. Y nosotros no lo estamos porque sí que los tenemos», afirmó.

Para la ‘número dos’ de Alberto Núñez Feijóo, las palabras de Bolaños no son una sorpresa, puesto que se alinean con «la hoja de ruta» del Gobierno.

«La única duda que teníamos era si Junts cedía o el Gobierno tragaba. Y está claro que el Gobierno traga para seguir estando en el Gobierno. En definitiva, estamos con un Gobierno que no tiene principios y que va a seguir avanzando para amnistiar a todos aquellos que tengan que amnistiar para seguir garantizándose los siete votos que le permiten seguir estando en el poder», concluyó.