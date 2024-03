El PP exige la «dimisión inmediata» de Armengol por su implicación en el ‘caso Koldo’

El Partido Popular reclamó este viernes la «dimisión inmediata» de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, por su responsabilidad política en el ‘caso Koldo’ y conminó al PSOE a actuar como hizo con el exministro José Luis Ábalos para garantizar que no siga al frente de la Cámara Baja en el próximo Pleno.

En una rueda de prensa, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, reclamó de nuevo la dimisión de Armengol por la actuación de su Gobierno en Baleares durante la pandemia. En concreto, la investigación de la Guardia Civil sostiene que su Ejecutivo avaló unas mascarillas suministradas por la empresa de la trama, pese a haber recibido dos meses antes un informe que confirmaba que el material por el que se pagaron 3,7 millones de euros del erario público era defectuoso.

Sémper opinó que esta información hace que Armengol quede «inhabilitada políticamente» y remarcó que la presidenta del Congreso, que es «la tercera autoridad del Estado», «no puede estar bajo sospecha» por unas informaciones de «extraordinaria gravedad», que «requieren de explicaciones contundentes y completas» porque «comprometen la honorabilidad» de la Cámara «y producen una vergüenza extraordinaria en todos los españoles».

«Armengol no puede llegar como presidenta al próximo Pleno del Congreso de los Diputados», advirtió Sémper, quien dio así al PSOE hasta el 12 de marzo para intervenir. «El Partido Socialista debe exigirle a la señora Armengol lo que ya le exigió a Ábalos en su momento: la dimisión inmediata por conductas no ejemplares y presuntamente inaceptables y constitutivas de delito».

El portavoz del PP recordó también que su partido denunció que Armengol «no era la persona idónea» para presidir el Congreso por «los escándalos» de «las menores tuteladas prostituidas en Baleares» y «su comportamiento de todo menos ejemplar durante la pandemia», cuando fue «descubierta» de copas «en pleno confinamiento».

El silencio «acrecienta dudas»

El principal partido de la oposición insistió en pedir al Gobierno y el PSOE respuestas a preguntas «clamorosas», «claras y «contundentes» que aclaren «sospechas más que fundadas». Y le solicitó de que deje de «echar balones fuera» para no dar las explicaciones debidas. En este sentido, avisó de la «sombra de sospecha y corrupción» se alarga porque «todos los implicados han enmudecido desde el principio de este escándalo».

Sémper advirtió entonces de que en «las próximas horas y semanas» habrá «cada vez más detalles turbios de la trama, sus implicaciones y su alcance político», por lo que urgió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cesar su «silencio», que «acrecienta dudas» y «aclarar todas las informaciones que están apareciendo, también las que afecta a su entorno más cercano».

Se refirió así las reuniones de la mujer del jefe del Ejecutivo, Begoña Díaz, con el consejero delegado de Air Europa y el presunto comisionista del ‘caso Ábalos’. Y, aunque reconoció que no existen «pruebas fehacientes», dijo que la obligación de la oposición es pedir explicaciones si hay «una información que apunta en esa línea».

«No descartamos la comparecencia de nadie», avanzó cuando fue preguntado por si se plantean citar a Begoña Gómez en la comisión de investigación que impulsarán en el Senado. «Exige una explicación por parte del presidente del Gobierno, porque le afecta en su ámbito profesional y también en su ámbito personal».

No habrá «cacerías»

No obstante, remarcó que el PP no ejercerá «cacerías gratuitas», sino que buscará «respuestas a las innumerables preguntas que se van amontonando en las puertas de los dirigentes socialistas». «El presidente del Gobierno tiene que dar explicaciones y en función de la explicación que dé haremos una valoración. Obviamente si el presidente del Gobierno no explica, las elucubraciones y las conjeturas pueden ser múltiples».

Sea como sea, Sémper considera que el hecho de que Air Europa «patrocinara» la carrera de Begoña Díaz antes de recibir un rescate público –según la información del diario ‘El Confidencial’– «es de una gravedad tan extraordinaria que el presidente del Gobierno tendría que estar dando hoy ya una rueda de prensa para explicarlo».

El «chivatazo»

En otro orden de cosas, la oposición pidió también al Ejecutivo que esclarezca «qué autoridad dio el chivatazo a Koldo» para que «extremase sus movimientos y tuviera cuidado en sus conversaciones telefónicas», y por qué el ministro de Transportes, Óscar Puente, «sigue teniendo seis personas presuntamente implicadas» en la trama «con nomina a cargo de su ministerio».

Por último, acusó al Gobierno de «indignidad» por «intentar desviar la atención» y «crear confusión» tratando de implicar al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en la trama.