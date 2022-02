El PP vasco pide una candidatura de unidad en el Congreso extraordinario

El presidente del PP del País Vasco, Carlos Iturgaiz, después de pedir este lunes pasado «disculpas y perdón a todos los españoles y a todos los votantes» del PP por lo «vivido» en el enfrentamiento entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, este martes ha instado a la convocatoria inmediata de un congreso extraordinario del partido con una «única candidatura de unidad».

Ante la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP prevista para dentro de menos de una semana, el próximo lunes, Iturgaiz ha manifestado en Twitter: «Urge que se apruebe en ella la convocatoria inmediata de un congreso extraordinario con una única candidatura de unidad, que devuelva la ilusión a todos los militantes y votantes del PP».

Leer más: Aznar buscó un acuerdo entre Ayuso y Casado antes de que estallara la crisis en el PP

La convocatoria de la Junta Directiva Nacional, máximo órgano del partido entre congresos, abre la puerta a un congreso extraordinario en el que se pueda dirimir la grave crisis interna que atraviesa el partido. Los partidarios de convocar el congreso tendrían que reunir una mayoría de dos tercios entre los más de medio millar de representantes del partido que integran ese órgano.

A estas declaraciones de Iturgaiz en la red social Twitter se suman las realizadas el lunes en una intervención en el Fórum Europa-Tribuna Euskadi, en las que consideró que los españoles «no se merecen lo vivido estos días». «Yo estoy con las siglas del Partido Popular, que están por encima de cualquier persona y personalismo, por las que muchos entregaron su libertad y su vida», sentenció.

El comité de dirección de @populares ha convocado Junta Directiva Nacional el próximo martes. Urge que se apruebe en ella la convocatoria inmediata de un Congreso extraordinario con una única candidatura de unidad, que devuelva la ilusión a todos los militantes y votantes del PP. — Carlos Iturgaiz (@carlositurgaiz) February 22, 2022

«Recuperar cuanto antes la credibilidad de nuestras siglas»

Iturgaiz también aprovechó el foro para señalar que mantuvo un «silencio público» desde el pasado jueves «por prudencia y responsabilidad». Pero al mismo tiempo pidió a Casado y a Díaz Ayuso que «recuperen cuanto antes la credibilidad de nuestras siglas, el mayor patrimonio del PP».

«En el Partido Popular no sobra nadie y es responsabilidad de todos que los simpatizantes no se alejen de nosotros y se ilusionen, y eso solo se puede hacer desde la unidad, contando con absolutamente todos», remarcó. Por último, el presidente del Partido Popular vasco hizo hincapié en que «la emocionalidad dé paso a la racionalidad» y afirmó que «hay que contar con todos, no sobra nadie». Así, tras apelar a recomponer la unidad interna del partido, en las últimas horas Iturgaiz ha llamado a la unidad del partido para evitar un congreso «guerracivilista».