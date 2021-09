El precio de la luz vuelve a superar este lunes los 155 euros por MWh

Termina el fin de semana y con él la senda alcista del precio de la luz. El coste de la electricidad volverá a superar este lunes los 155 euros por megavatio hora (MWh) -156,75 en concreto-, lo que supone un incremento del 7,6% respecto a este domingo pero 31,43 euros menos que el jueves, cuando se batió el récord histórico con 188,18 euros.

Por franjas horarias, el periodo más caro se producirá entre las 08.00 y las 09.00 horas, cuando el precio a pagar será de 188,64euros. En ningún momento bajará de los 138,64 euros, que es el valor que marcará desde las 05:00 y hasta las 06:00, según los datos publicados este domingo por el operador de mercado Omie.

Datos de OMIE para este lunes, 20 de septiembre de 2021.

El coste del gas en el mercado internacional sigue siendo uno de los principales motivos de esta escalada de precios, ya que es el combustible que utilizan las centrales de ciclo combinado para producir su energía en España. El incremento de los derechos de CO2 o el aumento de la demanda por la recuperación económica son otros dos factores clave en la ecuación.

La situación es similar en el resto de Europa, donde los precios también se han encarecido pero, a excepción de Reino Unido e Italia, menos que en España. El país que dirige Boris Johnson alcanza los 289 euros por MWh, 247,55 en libras, mientras que en el país transalpino se pagará el megavatio hora a 158,22 euros. En Francia el coste será de de 153,25 euros; en Alemania de 150,70 euros y en Portugal, igual que en España, será de 156,75 euros.

En España, el precio mayorista de la luz tiene un peso en torno al 24% en la factura de la luz de los cerca de 10 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).

Los expertos anticipan que el gas bajará en primavera

Los precios del gas natural mantendrán su tendencia alcista en los mercados internacionales en los próximos meses y no bajarán hasta que no pase el invierno. No obstante, la disminución dependerá de que no se acentúen las tensiones geopolíticas que afectan a productores clave como Rusia y Argelia.

Esta es la advertencia que han lanzado varios expertos consultados por Efe, que han explicado que esta escalada responde a la recuperación económica, al tirón de la demanda en Asia, sobre todo en China, y al hecho de que se ha convertido en la energía de transición mientras se desarrollan las renovables.

“Si nos fijamos en los precios del mercado de futuros, al gas le quedaría un 4% o un 5 % de subida como máximo. A partir de ahí, en los meses de marzo o abril se puede ver una bajada fuerte, del 20 % o el 30 %. Pero esto es lo que dice el mercado de futuros, que no quiere decir que sea lo que vaya a pasar”, ha afirmado Juan Ignacio Crespo, analista financiero.