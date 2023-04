El PSC ganaría las próximas elecciones en Cataluña, según el CEO

El PSC, partido liderado por Salvador Illa, sería el partido más votado en Cataluña si se celebraran ahora las elecciones autonómicas y conseguiría entre 34 y 40 escaños, superando los 33 que tiene ahora en el Parlament, según la nueva encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) publicada este miércoles.

El estudio del CIS catalán, elaborado con una muestra de 2.000 entrevistas presenciales realizadas entre el 27 de febrero y el 24 de marzo, posiciona en segundo lugar a ERC, partido dirigido por Pere Aragonès, que conseguiría entre 29 y 34 escaños, muy cerca de los socialistas y de sus antiguos socios de gobierno.

En tercer lugar, Junts per Catalunya conseguiría entre 22 y 28, por delante del PP y la CUP (8-12 escaños), En Comú Podem (7-12), Vox (7-10) y Ciudadanos (0-5).

Los catalanes suspenden a todos los líderes catalanes

Los catalanes han suspendido a todos los líderes de Cataluña. Pese a ello, el líder catalán mejor valorado es el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, con una media de 4,9. A este le siguen el dirigente de los comunes, Jaume Asens, con un 4,6, y Pere Aragonès (que vuelve a suspender) con una valoración de 4,5 sobre 10, igual que a la líder de los comunes en el Parlament, Jèssica Albiach.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al lado del vicepresidente Jordi Puigneró – EFE/Andreu Dalmau

Los líderes que obtienen unas valoraciones medias más bajas son el líder de Vox, Ignacio Garriga (1,9); Carlos Carrizosa (2) e Inés Arrimadas (2,3) y los populares Lorena Roldán (2,4) y Alejandro Fernández (2,5).

La mitad de catalanes rechazan la independencia

Sobre una posible independencia de Cataluña, el 50% de los catalanes rechaza la independencia, el 43% la quiere y un 7% no sabe o no contesta, según el CEO. En comparación con la última encuesta, de octubre de 2022, el dato es muy similar: un 50% no y un 42% sí.

En esta misma línea, un 77% de los catalanes están de acuerdo o muy de acuerdo en que los catalanes «tienen derecho a decidir su futuro como país en un referéndum». Solo un 16% se muestra contrario en poder hacer una consulta de independencia en la Comunidad.