El PSOE pide investigar «a fondo» el ‘caso Koldo’

El PSOE aseguró este jueves que «es un partido limpio» y abogó por dejar que la justicia investigue «a fondo» el ‘caso Koldo’, las supuestas comisiones ilegales en la compra de mascarillas de la pandemia realizadas el entonces asesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García, que fue ayer detenido.

En declaraciones ante los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados, el secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, comentó que «evidentemente» no conocía «nada» de este asunto, que no tenía «ninguna» sospecha al respecto», que sí conocía a Koldo García y que «claro que le extraña» esta situación.

Cerdán abogó por «dejar que la justicia haga su trabajo». Además, subrayó que el PSOE «siempre» ha dicho que la dirección de este partido «actúa con la corrupción cortando por lo sano». «Vamos a dejar que trabaje la justicia, estamos sorprendidos por la noticia, pero vamos a ver qué es lo que hay de verdad», dijo.

Asimismo, preguntado sobre si Ábalos fue destituido por algún descubrimiento de este caso, confirmó que «nada tiene que ver» y que si se hubiera descubierto algo «lo hubiéramos llevado a la justicia». «El PSOE y esta dirección siempre hemos tenido una cosa bien clara, que la corrupción no la aceptamos», añadió.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, apuntó que si alguien «se ha enriquecido en medio de la pandemia con las necesidades que había en ese momento, nos parece inmoral e indecente». «Queremos que la policía investigue a fondo, la Justicia juzgue y los culpables paguen, pero no vamos a sacar nosotros conclusiones antes que la propia Justicia», añadió.

También preguntado en los pasillos de la Cámara Baja por este tema el diputado del PSOE José Zaragoza apuntó que no conocía este asunto. «Siento no poder hablar de una persona que yo no conocía ni he tratado nunca», señaló, al tiempo que destacó que las informaciones que conoce son las que se han publicado en la prensa. «No sé nada más», concluyó.