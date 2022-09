El PSOE se acerca ahora a los cazadores tras el órdago de Page

Lo que parecía un debate extinto –decidir si los perros de caza son mascotas– y una batalla ganada por Unidas Podemos a través del Ministerio de Asuntos Sociales se ha convertido en un nuevo giro en la estrategia del PSOE, de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. Varias de las regiones donde habrá comicios son territorios con una arraigada tradición agrícola y cinegética, y el barón socialista Emiliano García-Page tuvo que lanzar un órdago contra la dirección de su partido para no perder el favor de ese electorado.

Todo por la ley de Bienestar Animal, una de las medidas estrella del Gobierno que, tras una primera negociación entre los ministerios de Agricultura, en manos socialistas, y Derechos Sociales, ya aprobó el articulado en primera vuelta por el Consejo de Ministros, donde el PSOE es mayoritario. De primeras, gozó con el favor socialista. Pero Page lo tachó de «error de bulto», y los socialistas han tenido que buscar una vía de escape. Aunque sea enmendando su propio texto.

El problema es que la enmienda anunciada por el portavoz en el Congreso, Patxi López, para que no estén amparados en la legislación los perros de caza, además de los canes que se dediquen al pastoreo o que acompañen a la Policía en sus funciones, rehalas, aves de cetrería y animales auxiliares, así como a los animales empleados en actividades deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, no tiene visos de salir adelante.

Esta diferencia entre clases de perros -domésticos, de primera; si no, de segunda- fue una nueva fricción entre los socios de la coalición de Gobierno. Aunque ningún otro partido ha anunciado su apoyo, a pesar de que varios también disputen el favor de la Real Federación Española de Caza (RFEC) y las Federaciones Autonómicas de Caza. El PSOE va tras ello, sin ser los únicos.

Los cazadores se reúnen con el PP

Los cazadores han mostrado, aun a posteriori, su preocupación total. Ya han buscado apoyo en otros grupos políticos, y en las últimas horas se han reunido con la cúpula del Partido Popular. Los populares, según deslizan fuentes del grupo parlamentario en el Congreso a Economía Digital, consideran que la postura del PSOE no es más que fachada.

«Se tiene que empezar a hablar con los verdaderamente expertos y con los afectados, para hacer una ley con rigor científico y técnico que asegure el bienestar animal y evite el abandono y maltrato de animales de compañía, sin interferir en actividades económicas ni en la vida y tradición del mundo rural», indican las fuentes.

El no del PP es rotundo: su postura se cimenta en que esta legislación no respeta «los temas técnicos de bienestar animal», y tampoco están de acuerdo en lo que respecta al medio ambiente, dado que hacen una defensa activa de la caza «como uno de los activos económicos que tiene nuestro país para que el campo no se abandone, para que no haya España despoblada y se pueda fijar población y pueda ver actividad que comunican determinados territorios de España».

«La caza no solamente es una actividad en sí. El hecho de que se fije población así, que en el resto del año que no hay caza la gente tenga que tener actividad económica y, en consecuencia, mantengan los cultivos, desde el punto de medioambiental es necesario y además evita incendios«, creen en el PP.

El sector desconfía

Así, el PSOE no tiene, a priori, socios como para conseguir que este cambio vaya hacia adelante. Tampoco de la mano de Vox, y tampoco por parte del bloque progresista. En Podemos este nuevo movimiento se entiende como unilateral, y, a la vista está, es algo que no comparten. Sin embargo, creen que es difícil que salga adelante y que la norma se mantendrá como está. El Ministerio de Asuntos Sociales considera que es de sentido común, sencillamente.

Y, por no convencer, no lo hace ni a los propios cazadores, a quienes quería seducir el PSOE. Desde la Federación Española de Caza señalan que, «si bien la materialización de este anuncio y el cambio de posicionamiento del principal partido que sustenta el Gobierno supondría un éxito para el sector, las federaciones advierten que continuarán vigilantes y trabajando junto a todos los partidos políticos con el fin de evitar otras modificaciones de la Ley vía enmienda u otros ataques del Ejecutivo a la actividad», para lo que no descartan todavía ningún tipo de acción en este sentido.