El PSOE, sobre el fichaje de Carmona por Iberdrola: “Si nos hubieran preguntado, habríamos dicho que no”

El PSOE de Pedro Sánchez se avergüenza de uno de los suyos. El exdiputado de la Asamblea de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha sido nombrado vicepresidente de Iberdrola, en un Consejo de Administración que la empresa ha celebrado esta semana y en la Ejecutiva Federal se lo han tomado “muy mal”.

“No sabíamos nada de este fichaje. Si nos hubieran preguntado, habríamos dicho que no”, sentenció este lunes en rueda de prensa la portavoz del PSOE, Eva Granados. Una frase que fue modificada segundos después con “si nos hubiera preguntado (Carmona) le habríamos dicho que no”.

Un planteamiento, el primero, desafortunado, ya que da a entender que los partidos sí influyen y mucho en los miembros de los Consejos de Administración de las grandes empresas en contacto con el Gobierno. Es decir, las famosas puertas giratorias.

El nombramiento de Carmona no lo ha sido porque el PSOE ha salido para dejar claro que “no teníamos ni idea del nombramiento. No nos consultaron y no sabíamos nada”, señaló Granados.

El entorno de Pedro Sánchez en la formación ha pensado hasta en influir, de alguna manera, para revocar su nombramiento o eso lanzó un miembro de este órgano a puerta cerrada y en confianza, según ha podido saber Economía Digital.

Desde el entorno de Carmona aseguran que el socialista se encuentra “muy tranquilo”, aunque no le sorprenden las críticas. Eso sí, afirman, que “le han felicitado por su nuevo nombramiento la mayoría de los ministros y muchos diputados”, señalan.

Sin embargo, su nombramiento en la Ejecutiva Federal del partido “ha molestado” y no lo esconden. La portavoz del PSOE contestó este lunes las preguntas de los periodistas con un objetivo claro: desprestigiar al que fuera su diputado en la Asamblea madrileña a base repetir constantemente que se trata de “un simple militante que no representa a nadie”.

“Es un militante de base que hace tiempo que no representa al PSOE ni a su militancia y nunca ha representado a la actual dirección. El gobierno ya tenía contacto y contactos fluidos con la empresa eléctrica que no pasaban por esta persona”, dijo la primera vez Granados para contraatacar una segunda y hasta una tercera vez.

“A nosotros no nos ha consultado y creemos que no es buena decisión. La acción decidida del Gobierno en rebajar la factura eléctrica la tiene el Gobierno y no el señor Carmona”, dijo Granados.

Con la decisión sobre su expulsión sobrevolando por Ferraz: “No sé si los estatutos del PSOE reflejan algo parecido a eso. Militantes del PSOE hay muchísimos. Sus decisiones son a nivel individual. No es ningún tipo de interlocutor de nada. Es la decisión individual que ahí se queda en su persona”, insisten desde el cuartel general de los socialistas.

El fin de semana, tras trascender la noticia, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, comentó en Twitter que no tiene nada “contra Iberdrola ni contra Carmona”, pero el fichaje le parece “un mal mensaje el que emiten ambos”.

No tengo nada contra Iberdrola ni contra Carmona. Pero si se confirma la noticia de su fichaje, me parece un mal mensaje el que emiten ambos. https://t.co/i09Aa4AgIC vía @el_pais — Santos Cerdán León (@santicl) October 3, 2021

Por su parte, Odón Elorza dijo en la misma red social que el nombramiento de Carmona por Iberdrola confirma la opinión que tiene del exconcejal madrileño “desde hace años” y añadió: “No hay palabras”.

El fichaje del sr. Carmona por Iberdrola confirma la opinión que me merece desde hace años. No hay palabras. — Odón Elorza (@odonelorza2011) October 3, 2021

“No debería pasar factura electoral una decisión personal de quien hace tiempo que no representa al PSOE y a su militancia. Pero es necesario expresar que tal decisión es impropia de un socialista”, señaló.

Podemos pide al PSOE “echarlo”

El nombramiento del socialista también ha levantado la ira de varios dirigentes de Unidas Podemos que critican las “puertas giratorias” que utilizan miembros de su socio de gobierno.

Carmona ganó espacio en las tertulias por atacar a @PODEMOS. Hoy coge una puerta giratoria para forrarse en Iberdrola, imputada por contratar a Villarejo y responsable de sangrar a la gente con la luz. La exclusiva la dieron Inda y La Sexta. ¿Se entiende o hace falta un croquis? pic.twitter.com/h1gPBXn70z — Pablo Echenique (@PabloEchenique) October 3, 2021

“En plena crisis con las eléctricas activan de nuevo las puertas giratorias, y nombran a Carmona vicepresidente de Iberdrola. ¿En serio?”, ha remarcado el diputado de Podemos, Juantxo López Uralde.

Carmona que fue secretario de Economía del Partido Socialista de Madrid (PSM) y concejal en el Ayuntamiento de Madrid tras quedar en tercera posición en las elecciones municipales en 2015.

Es doctor en Ciencias Económicas y político y fue además portavoz del PSOE en el ayuntamiento de Madrid hasta su destitución el 4 de agosto de 2015 por parte de la Comisión Permanente de la Ejecutiva del PSOE de Madrid.