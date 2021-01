El Reino Unido estudia el cierre total de fronteras por las nuevas cepas del coronavirus

El Gobierno británico estudia la posibilidad de cerrar las fronteras del Reino Unido ante la aparición de distintas variantes del coronavirus. “Siempre mantenemos estas cosas en revisión y los hemos considerado”, ha admitido este viernes el ministro de Medioambiente, George Eustice. “Existe una preocupación en este momento por el número de variantes mutantes”, ha asegurado a la cadena Sky News.

El Reino Unido ya ha vetado todos los vuelos procedentes de Portugal y de otros 14 países de América Latina a raíz de la aparición de la cepa brasileña. También ha prohibido todos los viajes con Sudáfrica después de que el país reportara la presencia de otra variante más contagiosa que amenaza al fin de la pandemia. Así, el país exige a todos los viajeros que entren en el país un test negativo de la covid-19.

Leer más: Las cepas sudafricana y amazónica amenazan el éxito de la vacuna anticovid

Según las últimas cifras oficiales, el Reino Unido registró el jueves 1.290 nuevas muertes por coronavirus, por debajo del récord de 1.820 que comunicó la jornada anterior, así como otros 37.892 contagios. En los últimos siete días el número de fallecidos ha incrementado en un 14,1% respecto a la semana anterior, a pesar de que las infecciones han decrecido un 23,6%



El Reino Unido mantiene fuertes restricciones de movimiento de la población, con el cierre de escuelas, ante el alto número de contagios y la situación crítica en los hospitales del país.

Francia se plantea el confinamiento domiciliario por las variantes

Una paciente ingresa en un hospital de Francia. El país impondrá un toque de queda a las 20.00 horas a partir del 15 de diciembre por la evolución de la pandemia del coronavirus | EFE/EPA/JDR/Archivo

Además de el Reino Unido, otros países europeos se están moviendo para evitar que las nuevas cepas de la Covid-19 se expandan por sus territorios hasta hacerse dominantes. En este sentido se plantea recurrir a un confinamiento estricto como el de Irlanda o el Reino Unido si no consigue controlar las variantes.

Leer más: Estas son las nuevas mutaciones covid que amenazan el fin de la pandemia

Así lo ha asegurado este viernes, el epidemiólogo francés y asesor del Gobierno Arnaud Fontanet, quien en declaraciones a la radio France Inter alertó que el país se encuentra en una “situación muy tensa con el personal hospitalario agotado”.

Fernando Simón cree que en marzo la cepa británica concentrará la mitad de contagios

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, durante una de sus últimas ruedas de prensa en Madrid.

España también teme el incremento de casos derivados de la cepa británica, pero en cambio, el Gobierno de Pedro Sánchez no se plantea aceptar el confinamiento domiciliario que reivindican algunas las comunidades autónomas.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, cree que si la cepa británica del coronavirus evoluciona como lo ha hecho en el Reino Unido, “a medidos de marzo” será dominante en España en un 40 o 50% de los casos, mientras que en la actualidad concentra menos del 5% de las infecciones.



Sobre las medidas a aplicar para controlar la extensión de las infecciones por esta cepa, el experto ha recordado que se han establecido restricciones en los vuelos con el Reino Unido y se trabaja para secuenciarla con mecanismos de control, pero ha advertido de que “el objetivo no es inventar nuevas medidas sino aplicar las que se implementen”.

Leer más: La hostelería se lanza contra Fernando Simón por culpar a los bares de los contagios

En este sentido, reiteró que los cierres en la hostelería “están relacionados con descensos sostenidos” de la incidencia acumulada de casos de covid, lo que, ha dicho, no sucede con la aplicación de otras restricciones.



El epidemiólogo reconoció que las imposiciones de medidas en la hostelería son “muy controvertidas, con un impacto económico importante y no fáciles de tomar”, mientras insistía en que los bares “incitan a situaciones de riesgo”. “La gente no va a un bar a estar solo en una esquina, incluso si se hacen aforos reducidos”, concluyó Simón.