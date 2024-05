Illa carga contra el independentismo y Puigdemont refriega al PSOE como «el partido de la cal viva»

A pocas horas del cierre de campaña para las elecciones catalanas, los candidatos gastan sus últimos cartuchos buscando el voto de los indecisos que permita inclinar la tendencia que marcan las encuestas, que anticipan un triunfo de Salvador Illa pero lejos de los 68 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta

Precisamente, el candidato de PSC ha cargado contra el independentismo, al puntualizar «quien dice no a un referéndum es la sociedad catalana, que está harta de divisiones», y volvió a rechazar la posibilidad de un referéndum de independencia en Cataluña.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, el candidato socialista ha contestado al comentario del ERC -de que el PSC es el «más derecha de la historia»- señalando que han «gobernado diez años con Junts» y que las lecciones de progresismo no son necesarias.

Además, ha sostenido que no se aliará con Puigdemont, aunque no ha descartado que en el futuro pueda haber algún acuerdo con quienes no presenten «discursos de odio».

Junts se ve «muy cerca» del PSC

El candidato de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado este viernes que están muy cerca del PSC en las encuestas, lo que consideró como «una victoria» cuando su campaña se está haciendo a distancia.

Ha declarado para ‘Elnacional.cat’ que tienen una chance real de «ser la primera fuerza parlamentaria» y ha arremetido contra el PSOE llamándolos «el partido de la cal viva».

«Estamos tratando con una máquina de poder que a momentos la ha ejercido de manera muy dura y vergonzosa. Recordemos en los años 80 los GAL, la cal viva. Este es el partido», ha advertido.

Por último, el candidato de Junts prevé que este domingo habrá una mayoría independentista en las urnas.

ERC critica a Junts «su poco compromiso»

Tras la cancelación del debate electoral por las ausencias de los candidatos de Junts y PP, Pere Aragonès acusó a Puigdemont de ocultarse desde el inicio de la campaña y dijo que el candidato de Junts «no tiene respeto» por la ciudadanía ni por los organizadores del encuentro.

En una entrevista en RTVE, Aragonès ha defendido que si Puigdemont no ha querido debatir con él, pese a haberse mostrado dispuesto el republicano a desplazarse hasta Francia para hacerlo, es porque «se haría muy evidente que las únicas propuestas que ahora salen en campaña se parecen mucho a lo que ERC hace muchos años que dice y defiende».