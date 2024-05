El PP advierte: «Votar a Illa es votar a Puigdemont»

El Partido Popular ha desplegado una nueva estrategia para advertir a los catalanes sobre las posibles implicaciones de su voto en las próximas elecciones. Bajo el lema «Rasca y pierde», el partido ha lanzado una campaña destinada a desentrañar lo que consideran el verdadero destino de apoyar al candidato del PSC, Salvador Illa: una vía directa hacia Carles Puigdemont y sus intereses independentistas.

La campaña, que llega a solo tres días de las elecciones, el partido presenta un cartel que imita la estética de la propaganda electoral del PSC. Sin embargo, ha agregado una capa de tinta rascable que revela la figura de Carles Puigdemont detrás de la de Illa.

Desde el PP, han argumentado que Illa «volverá a engañar a sus votantes y que, al igual que negó la amnistía y la admitió, ahora dice que se presentará a la investidura, pero la realidad es que hará lo que Puigdemont exija y que, en lugar de cumplir sus promesas electorales, terminará cediendo ante las demandas independentistas».

«Puigdemont le pedirá la presidencia de la Generalitat a Illa y él se la dará», advirtió la jefa de campaña del PP, Dolors Montserrat. Aprovechó para apelar a «todos» los catalanes, «con especial insistencia a los que de buena fe votaron al PSC o piensan hacerlo en estas elecciones».

El PP busca viralizar la preocupación

En palabras de la directora de campaña del PP, esto se evidencia con el hecho de que Pedro Sánchez ostente la presidencia gracias a los votos de Junts. «¿O no es verdad que Sánchez, tras perder las elecciones, es hoy presidente gracias a los 7 votos de Junts? ¿Alguien cree que Puigdemont no se va a cobrar el favor de vuelta? ¿Alguien cree que Puigdemont no volverá a humillar al Gobierno de España?», cuestionó.

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat. Foto: EFE.

Además de esta advertencia, el PP ha desplegado una estrategia que busca visibilizar esta preocupación. Han distribuido papeletas del PSC donde solo el nombre de Salvador Illa es visible, ocultando el resto de los candidatos. Al ser descubiertos, aparecen los nombres de Puigdemont y otros políticos independentistas.

Esta acción se suma a una campaña previa del PP denominada «espejo». En un video difundido durante la precampaña, se mostraba a una votante del PSC preparándose para asistir a la tradicional Festa de la Rosa del PSC, solo para descubrir que su voto, según el PP, ha terminado «encumbrando a Puigdemont».