Puigdemont rechaza pactar con Illa al considerar al PSC como el “más alejado del catalanismo”

El líder de Junts+, Carles Puigdemont, ha descartado la posibilidad de un acuerdo con el PSC, argumentando que el partido se ha distanciado del catalanismo. En una entrevista reciente, el líder instó a concentrar el voto en su formación como la única opción independentista con posibilidades de victoria en las elecciones.

Puigdemont expresó su escepticismo sobre la viabilidad de un pacto con el candidato del PSC, Salvador Illa, afirmando que no puede imaginarse a Illa diciendo que “quiere un referéndum para Cataluña”. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de diálogo en caso de un cambio de postura.

Sobre la posibilidad de quedar segundo, pero terminar primero, respondió que “para Sánchez sí y para Collboni también”, por lo que es “perfectamente posible”. Aprovechó para recordar que su partido invistió a Pere Aragonès como presidente de Cataluña cuando este no ganó las elecciones de 2021. “En democracia es perfectamente posible”, apuntó.

En cuanto a la estrategia política, Puigdemont rechazó la idea de seguir tácticas de pacto similares a las empleadas por el PSC en el pasado, como la colaboración con el Partido Popular para evitar que Xavier Trias accediera a la alcaldía de Barcelona. Puigdemont aseguró que “no, nunca” porque él “nunca” pactará con el Partido Popular y “en cambio, el PSC sí”.

Puigdemont aboga por evitar elecciones repetidas tras los comicios catalanes

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha abogado por evitar una repetición de las elecciones tras los comicios de este domingo, argumentando que sería una situación poco favorable. Sin embargo, ha reconocido la dificultad de lograrlo y asegura estar preparado para volver a presentarse como candidato de Junts+ en mejores condiciones.

Puigdemont aprovechó para expresar su preocupación por la posibilidad de un retorno al tripartito en Cataluña, destacando que “no sería una buena noticia”. Aunque ha reconocido que sería una decisión legítima si es respaldada por la mayoría del Parlament, su partido luchará en contra de esta opción.

Carles Puigdemont durante una rueda de prensa en Bruselas | Foto de Junts

El líder independentista valoró la resistencia del movimiento después de “tantos esfuerzos del Estado para diluirlo”. Ha comentado también la “paradoja” que se vive en la actualidad, donde el independentismo está “más dividido y desmovilizado” que nunca, pero cuenta con un “marco jurídico que no tenía en 2017” y “conoce al adversario”.

Finalmente, habló sobre el proceso de independencia. Puigdemont ha comentado que trabajó en un plan durante seis años y medio, aunque no reveló detalles al respecto. También afirmó que no tiene intención de continuar en la política si no logra la presidencia de la Generalitat, descartando roles como líder de la oposición o en empresas públicas.