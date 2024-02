Elma Saiz asegura que la ley de amnistía se mantendrá «impecable»

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó este jueves que la ley de amnistía «entró impecable en el Congreso y saldrá impecable» y explicó que el texto se está trabajando en la Comisión de Justicia. «Dejen trabajar a los dobladores», ironizó.

Saiz se expresó en estos términos durante un desayuno informativo organizado por Europa Press al ser preguntada por las exigencias de Junts para apoyar la ley de amnistía en su tramitación en la Cámara Baja.

La ministra explicó que la frase «dejen trabajar a los dobladores» se usa mucho en Navarra en los encierros de Sanfermines con los toros y la utilizó de forma jocosa para pedir que se deje negociar a los grupos parlamentarios para buscar un acuerdo.

Por otra parte, manifestó que le «duele cuando se usa el nombre del terrorismo en vano» y destacó que el PSOE siempre ha estado «en el mismo sitio», que es «condenando» esta lacra. Así, agradeció que su partido siga en el mismo sitio pese a los «insultos» que se están produciendo y «aguantando el chaparrón caiga lo que caiga».

«Me duele, me duele cuando se usa el nombre del terrorismo en vano. Por desgracia sabemos perfectamente en este país qué es terrorismo y qué no, y por suerte hace mucho que ETA ya no existe ni nos marca la agenda política», declaró Saiz.

La ministra, histórica del PSOE de Navarra, recordó el momento en el que ETA dejó las armas y que llamó al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que tiene «muy presente» en su «día a día».

Y lo hizo para contarle que la patronal navarra le había hecho llegar la carta en la que ETA anunciaba el fin del infame impuesto revolucionario, «esa extorsión a empresarios navarros y vascos que convertía su día a día en un auténtico calvario por culpa de disyuntivas perversas».

A su juicio, «vivimos un contexto complejo», por lo que apeló a la búsqueda de consensos para «una colaboración eficaz y fructífera» para afrontar los retos actuales y futuro. Señaló que siempre trabaja desde el diálogo, algo que también prractica el Gobierno de España.

Esto se refleja, en su opinión, en cuestiones como la financiación autonómica, pues «jamás» las comunidades autónomas han recibido tantos recursos como ahora.