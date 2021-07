La empresa ‘Petrolis Independents’, que fundó el actual diputado de Junts en el Parlament de Catalunya y ex presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, se ha estado anunciando indebidamente en el famoso programa de TV3 que ha causado polémica por sus insultos a España, ‘Bricoheroes’.

Así lo ha confirmado el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) en un informe presentado este martes, en el que afirma que empresas como Fesmés, PowerPlus, Parlem y CatGas también se habrían anunciado indebidamente, además de la de Canadell.

El CAC ha recordado en su informe que cualquier programa de la radiotelevisión pública debe avisar de forma explícita a los espectadores de los productos anunciados tanto al principio como al final del programa, así como después de una pausa publicitaria, según consta en la Ley 7/2010 del 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual (LGCA).

No obstante, estos avisos de product placement no se llevaron a cabo o no se hicieron de forma correcta en ninguna de las cuatro ediciones de ‘Bricoheroes‘ analizadas por el CAC entre los días 5 y 6 de julio de 2021.

Esa conducta está penalizada con una multa de entre los 12.001 euros hasta los 90.000 euros, quedando por determinar aún si se aprecia intencionalidad en la infracción cometida.

Por el momento, el CAC abrirá un periodo de 10 días en el que el resultado del informe será comunicado a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) para que “formule las manifestaciones que considere oportunas a raíz del eventual incumplimiento del artículo 17 de la LGCA.

El “puta España” no tuvo consecuencias para el programa

El pasado 5 de julio ya saltó la polémica, después de que en este mismo programa algunos de sus presentadores usaran la expresión “puta España” durante la emisión. En otra de las ediciones hablaron de incrustar materiales contundentes en la cabeza de un guardia civil.

Ante las críticas originadas no solo en redes sociales, sino en sectores políticos que llevaron la cuestión al Parlament a principios de mes, la CCMA, regulador de la radio y televisión pública catalana, aseguró que “no se habían emprendido ninguna acción” porque el programa estaba conformado por “trabajadores externos”.

“En todo caso, cuando el director del medio sabe que ha habido alguna contraindicación al libro de estilo por alguna expresión, es él como responsable quien lo gestiona de forma conveniente”, sentenció la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach.