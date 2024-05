«La caída del apoyo en Cataluña al PP probablemente se debió a la gestión del desafío independentista»

Los populares vislumbran en el 12 de mayo una brizna de esperanza. Las últimas encuestas publicadas vaticinan que el candidato del Partido Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, podría cosechar los votos suficientes para obtener hasta quince diputados tras los comicios catalanes del próximo domingo, una cifra que quintuplica los tres escaños que actualmente ocupa la formación en el Parlament de Catalunya.

Mientras que los sondeos sitúan como claro triunfador al cabeza de cartel del PSC, Salvador Illa, prevén la segunda posición para el candidato de Junts, Carles Puigdemont, y la tercera para el de ERC, Pere Aragonès. Teniendo en cuenta que los populares se convertirían en la cuarta fuerza más votada, no solo pasarían por delante de Vox, que quedaría relegado al quinto lugar, sino que también podrían ser determinantes en la configuración del nuevo Govern.

En este contexto, el secretario general del Partit Popular de Catalunya y diputado al Congreso por Barcelona, Santi Rodríguez, concede una entrevista a Economía Digital, en la que desgrana las principales medidas del programa económico de los populares y se pronuncia acerca del papel que jugará el PP tras las elecciones del 12M en la comunidad autónoma.

Pregunta (P): Desde el Partido Popular de Catalunya abanderan la necesidad de reformar de forma «profunda» la fiscalidad de Cataluña. ¿Qué medidas consideran que deberían impulsarse?

Respuesta (R): Cataluña es la comunidad que tienen más impuestos propios, actualmente cuenta con once, mientras que la segunda región con más tributos de este tipo tiene seis. Somos partidarios de revisar los impuestos impulsados desde Cataluña para dilucidar realmente cuál es su utilidad, ya que algunos de ellos son absolutamente prescindibles, y racionalizarlos.

En relación con los impuestos cedidos, en Cataluña es donde se paga la cuota autonómica más elevada del país por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en las rentas inferiores a los 40.000 euros. Por ello, consideramos que habría de rebajarse la fiscalidad para estas rentas, deflactar la tarifa del IRPF, suprimir el Impuesto de Sucesiones y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para los jóvenes que compren su vivienda habitual y promover la desaparición gradual del Impuesto de Patrimonio.

P: A lo largo de la campaña electoral, han apuntado hacia la posibilidad de impulsar un nuevo sistema de financiación para Cataluña. ¿Qué características debería tener el nuevo modelo?

R: La financiación autonómica tiene que ser la suficiente para garantizar que los servicios públicos transferidos a todas las comunidades autónomas, como la sanidad o la educación son de calidad. Somos partidarios de mejorar la financiación para mejorar estos servicios básicos, sin privilegios. No estamos planteando una financiación singular para Cataluña, sino un debate sobre la financiación entre todas las comunidades autónomas y la búsqueda de alianzas para abordar esta negociación.

Hasta ahora, los independentistas no han ido a los consejos de políticas fiscales y financieras, que es donde se debaten estos temas, al considerar que la relación que debe mantener Cataluña con España ha de ser bilateral. Eso no resuelve nada. La prueba es que no se ha avanzado. Por ello, creemos que se debe modificar el sistema de financiación para el conjunto de comunidades autónomas del régimen común, sin privilegios específicos para Cataluña.

Entendemos que también debe tener otras contrapartidas, como la racionalización del gasto de la Generalitat de Catalunya. No se puede gastar en medidas partidistas e ideológicas, como las pseudoembajadas abiertas en más de veinte países, y después lamentarse de que no se dispone de suficientes recursos. ‘Sí’ a la mejora de la financiación en el marco común, pero también ‘sí’ a optimizar el gasto y reducir la presión fiscal.

P: Una de las propuestas del PP de cara a las elecciones del 12 de mayo es apostar por reforzar la seguridad jurídica y eliminar la burocracia para atraer inversiones frente a la «fuga de empresas». ¿Qué necesita Cataluña para que las empresas que se marcharon a raíz del ‘procés’ vuelvan a la región?

R: Para recuperar las empresas y mantenerlas en Cataluña es fundamental que haya estabilidad política. No se puede estar hablando de referéndums de independencia cada semana porque no brinda seguridad a las compañías. Cataluña no puede estar catorce años sin terminar una legislatura entera, con elecciones anticipadas y cambios de gobierno. Tenemos que tener una fiscalidad que no sea la más elevada de España, que entre dentro de la normalidad del conjunto de las comunidades autónomas que forman parte del país.

Hay que ofrecer un marco estable a las empresas, a las posibles inversiones. Vemos importante devolver el prestigio a la actividad económica y empresarial. Acostumbra a verse a las compañías como una especie de ogros que lo que intentan es usurpar el dinero a los ciudadanos cuando realmente cumplen una función social, que pasa por generar riqueza, crear puestos de trabajo y mejorar las condiciones de los catalanes.

P: En numerosas ocasiones han defendido la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. ¿Por qué consideran el proyecto beneficioso para los catalanes?

R: En materia de infraestructuras, vivimos en el ‘no’ permanente: ‘no’ a la ampliación del aeropuerto, ‘no’ a la construcción del cuatro cinturón, ‘no’ a la instalación de parques de energías renovables, ‘no’ a las nucleares, ‘no’ al Hard Rock, etc. En Cataluña, a cualquier cosa que se intente impulsar, siempre se dice que no, especialmente, el Govern. Esta cultura tiene que cambiar, lo que debe hacer es tomar decisiones, aunque no satisfagan a todo el mundo, porque si no nos encontramos con que las infraestructuras están absolutamente encalladas.

En cuanto al Aeropuerto de Barcelona, apostamos por su ampliación. Los nacionalistas se han pasado toda la vida exigiendo que se pudiera construir un hub internacional, pero en el momento en que se plantea una ampliación de la capacidad de las pistas, dicen que ‘no’ por las afectaciones que implica. Queremos apostar por el crecimiento económico, por lo que resulta imprescindible abordar la ampliación de la mejor manera con el menor impacto. Fórmulas las hay, solo falta que en la Generalitat de Catalunya alguien sea capaz de tomar una decisión.

El secretario general del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodriguez. Foto: EFE.

P: También se han mostrado partidarios de levantar el macrocomplejo de ocio y juego Hard Rock en el Camp de Tarragona. ¿Por qué apuestan por este proyecto?

R: Tarragona es una zona fuertemente industrializada, en la que hace algunos años ya se apostó por una infraestructura turística de primer orden como es Port Aventura. A lo largo de los años, ha quedado patente que no es incompatible la evolución del sector turístico con la actividad industrial. El Hard Rock contribuye a dinamizar la actividad turística de la zona con la ya existente por Port Aventura. Sería un revulsivo económico importante para las comarcas tarraconenses.

P: Las últimas encuestas le atribuyen una horquilla de entre once y quince diputados, lo que supondría, en el mejor de los casos, quintuplicar los tres escaños de qué disponen actualmente. ¿Qué les ha permitido llegar hasta ahí?

R: Un punto de partida muy bajo, entendiendo que no era normal la situación con la que nos hemos encontrado en las dos últimas legislaturas, primero con cuatro y después con tres diputados. Si se produce un avance, estaremos satisfechos, pero solo es un primer paso para seguir avanzando más.

P: ¿Cuáles creen que son los motivos tras este cambio de tendencia?

R: Hemos de analizar porqué hubo una caída en 2015 de los apoyos del PP en el conjunto de Cataluña. Probablemente, se debió a la gestión del desafío independentista. No hemos sabido explicar que, en su momento, el Gobierno actuó como consideraba que era mejor para el interés general. Sí obtuvieron un respaldo significativo las fuerzas políticas que dentro del ámbito del constitucionalismo estaban haciendo oposición al Ejecutivo encabezado por el PP.

El cambio de tendencia se produce en el mismo momento en que Alberto Núñez Feijóo opta a la presidencia del partido. A partir de entonces detectamos una movilización importante, no de los propios militantes sino de muchos sectores de la sociedad catalana.

P: Al arrancar la campaña catalana, se fijaron como objetivo «indiscutible» superar a Vox y ser la fuerza hegemónica del constitucionalismo en la comunidad autónoma. Teniendo en cuenta las previsiones recogidas en los sondeos, ¿consideran que van camino de lograrlo?

R: Intentamos sacar el mejor resultado posible. Si eso significa ser capaces de agrupar el voto constitucionalista en el PP, la fuerza que tendremos en el Parlament será mayor que si se divide entre dos, tres o cuatro partidos. Nuestro objetivo como partido con ambición de gobernar es intentar recibir cuantos más apoyos mejor.

P: En palabras del candidato de su formación a presidir la Generalitat, el PP catalán quiere ser «decisivo» tras los comicios del 12M. ¿Lo conseguirá?

R: Es lo que esperamos. Poder tener un ámbito de influencia mucho mayor que el que podamos tener con tres diputados. Cualquier escenario en el que podamos tener la última palabra, creemos que será bueno para Cataluña. Somos conscientes de la dificultad. Puede ser que el PSC gane estas elecciones, pero nunca perdemos la esperanza. Las urnas están vacías y serán los catalanes quienes decidan cuál debe ser su papel en el futuro parlamento de Cataluña.