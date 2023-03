Escrivá asegura que la reforma de las pensiones es «inminente»

La segunda parte de la reforma de las pensiones está muy cerca de convertirse en una realidad. Así lo ha asegurado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien ha deslizado que se materializará de forma «relativamente inminente» y también ha concretado que se tramitará a través de un Real Decreto-Ley. Así, ha remarcado que después de cerrar el acuerdo, se dará por completada esta «reforma profunda» con la que se logrará que las pensiones sean «más suficientes y el sistema más equitativo y sostenible».

Tras la puesta en marcha de la reforma, tal y como se plantea desde el Pacto de Toledo, se beneficiará a aquellas personas que tengan unas carreras profesionales «más volátiles» y que, además, sus últimos años de cotización «no sean los mejores», según ha apuntado Escrivá antes de participar en un desayuno-coloquio en Valladolid organizado por la Asociación Para el Progreso de la Dirección (APD).

«Habrá una solución en ese sentido que yo creo que va a hacer el sistema más equitativo y va a permitir que las personas que tienen carreras profesionales más volátiles, que sus últimos años profesionales no tienen que ser los mejores, no se vean perjudicados por el sistema», ha insistido.

UGT se muestra escéptica

Sin embargo, el sindicato UGT no ha compartido el optimismo del titular de Seguridad Social. «Nosotros no estamos en condiciones, con lo que conocemos ahora, de firmar ningún acuerdo», ha subrayado a lo largo de una rueda de prensa en la sede central de la organización. Asimismo, ha hecho hincapié en que una vez finalizada la negociación requerirán «tiempo» para debatir el posicionamiento interno del sindicato, puesto que no se trata de una cuestión «tan clara» como la reforma laboral o la primera fase de la reforma de las pensiones.

“La inminencia del BOE será cuando podamos dar todos estos pasos para poder decir sí o no”, ha aseverado. En este sentido, ha destacado que, por el momento, no se ha convocado ninguna nueva reunión de la mesa del diálogo social sobre pensiones, si bien el «silencio» del ministerio durante semanas podía hacer pensar que se estaban tratando los “temas a fondo”. Con todo, el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha zanjado: “No hay nada nuevo”.

Escrivá niega «inquietud» en Bruselas

Las declaraciones de Escrivá llegan después de que ayer tuviera que desmentir que desde la Comisión Europea existiese una «inquietud» por los plazos para que el país ponga en marcha la segunda pata de la reforma de las pensiones. «Estamos cerrando una reforma compleja, que es el cierre, que tiene muchas aristas y muchos elementos», destacó para luego remarcar: «Los estamos mirando cuidadosamente uno por uno para que todo esté al final perfectamente encajado y yo creo que nos estamos tomando el tiempo necesario, que en todo caso será muy poco».

En esta línea, aseguró que la referencia temporal que contempla el Plan de Recuperación para ultimar la segunda fase de la reforma, el 31 de diciembre de 2022, era «indicativa». Por ello, volvió a asegurar que Bruselas «no está pidiendo premura» a España. «Al contrario, ellos están verdaderamente interesados en que nos tomemos el tiempo necesario para que esté todo perfectamente afinado», remarcó.