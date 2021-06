La primera reunión de Juan Espadas y Susana Díaz tras las primarias en el PSOE de Andalucía deja dos titulares: el primero –acaso el que se espera con ansiedad desde la misma noche del domingo- es que la ex presidenta de la Junta de Andalucía sigue aferrada a su escaño y a su cargo como secretaria general del PSOE-A.

El segundo, no menos importante, es la reestructuración del grupo parlamentario, un asunto clave teniendo en cuenta que Juan Espadas está fuera de la cámara y será el portavoz el encargado de situar en cada pleno la estrategia de oposición del PSOE en esta nueva etapa frente al Gobierno de Juanma Moreno.

Así, los cambios pasan por por situar, como se esperaba, a la diputada por Jaén Ángeles Ferriz en la portavocía y a María Márquez (Huelva), Gerardo Sánchez (Granada) y Araceli Maese (Cádiz) como portavoces adjuntos. Las dos primeras han sido figuras clave en la campaña de Espadas y situadas en el sector renovador desde el principio, tanto que incluso Ferraz sonó en las quinielas como candidata en las primarias.

La propuesta formulada por el nuevo líder del PSOE-A se trasladará a la permanente de la ejecutiva del próximo lunes, así como al grupo para hacerla efectiva ya en el pleno del Parlamento de la próxima semana.

Poco más ha trascendido de este primer encuentro mantenido en la tarde de hoy en secreto entre Díaz y el alcalde de Sevilla del que, según ha informado oficialmente el equipo de Juan Espadas, “en un clima de cordialidad y colaboración mutua, como quedó manifestado por ambos la misma noche electoral, han analizado los pasos a dar en los próximos días para trasladar el nuevo liderazgo en el PSOE-A a la dirección del grupo parlamentario”.

La todavía secretaria general de los socialistas andaluces ha manifestado, según este mismo comunicado, “su total disposición para llevar a cabo lo antes posible este proceso de transición, así como el resto de cambios en el grupo parlamentario por lo que en los próximos días continuarán avanzando en estas cuestiones”.

Un lapso de tiempo –“próximos días”- que esperan sea “muy, muy breve” todos aquellos que desde los primeros minutos de conocerse la victoria de Espadas piden la cabeza de la ex presidenta para cercenar cualquier movimiento de enroque amparada en el aval de ese 38% de la militancia, algo más de 14mil votos, que la respaldaron en estos comicios internos.

Cabe recordar que Juan Espadas, un candidato poco o nada conocido en provincias orientales más allá de su alcance como alcalde de Sevilla, ganó a la ex presidenta con el 55% de los votos, un porcentaje que los acérrimos defensores de Díaz atribuyen “a la presión del aparato [de Ferraz] en la última semana”.

Y si bien durante la campaña la presencia de Ferraz ha sido más bien discreta precisamente para evitar contaminar a Espadas con las polémicas que han saltado en las últimas semanas desde Moncloa, este domingo ya se va a producir un verdadero desembarco del aparato federal en Sevilla en lo que se puede interpretar como una suerte de bautismo de Juan Espadas como candidato.

Con el foco puesto en el municipalismo, uno de los vectores de la campaña de Espadas, en el acto intervendrá el secretario de Organización y ministro José Luis Ábalos así como dos mujeres que han cobrado un importante peso a nivel federal: la sevillana Lina Gálvez, coordinadora general de la Ponencia del 40 Congreso y diputada en el Parlamento Europeo y ex consejera de Igualdad en el último año de Gobierno de Susana Díaz y Hana Jalloul, portavoz del grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid.

A menos que se produzca una dimisión de Díaz en las próximas horas, cosa improbable, a buen seguro, este acto servirá para que Ábalos, que el pasado enero viajó a Sevilla para pedirle a Díaz que se echara a un lado y dejara paso a la renovación, deslice mensajes que se entenderán como ultimátum a la todavía secretaria general del PSOE-A.

Con todo, una voz del entorno del nuevo líder socialista insiste a Economía Digital que es Juan Espadas el que “marca los tiempos y la toma de decisiones”.

Otra fuente repite un aspecto resaltado en todos los perfiles del nuevo líder: “el talante de Juan Espadas es del buscar el acuerdo, dejando claro el nuevo liderazgo “pero sin crear más daño ni echar sal a las heridas”. Por eso, insiste otra fuente, “está trabajando para que Susana [Díaz] dimita, se vaya dignamente, porque si no esto puede ser la guerra”.

El problema, trasladan, es que “hay que buscar una salida digna” a Díaz, una política joven, tiene 46 años, pero cuya hoja de servicios arroja, al margen de los episodios, cuitas e intrigas que han rodeado su trayectoria política, el haber sido la candidata con la que, pese a ganar en votos en las urnas, los socialistas andaluces perdieron el Gobierno andaluz tras 37 años de poder ininterrumpidos así como la líder que perdió en primarias con el actual presidente del Gobierno y que ha vuelto a perder cuando se le ha dado voz de nuevo a la militancia.

“Su valía política es incalculable pero está muy tocada ahora mismo. A veces es más importante apartarse un poco, mirar desde fuera y pensar”, comenta una fuente del entorno de la ex presidenta.

Lo cierto es que hay quien malicia estos días recordando todas esas ofertas de Ferraz que, según ha deslizado Susana Díaz a lo largo de los últimos meses en distintas intervenciones y círculos, la ex presidenta habría rechazado, caso de la Presidencia del Senado, un ministerio en una hipotética reestructuración del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y que hoy ya forman parte de todo aquello que podría haber ocurrido “de no haberse empeñado en no escuchar a quienes le decíamos que ese no era el camino”.

A día de hoy, como ex presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz tiene asiento en el Consejo Consultivo, una institución sin asignación de sueldo pero sí de dietas y otros gastos. Sin embargo, otras fuentes apuntan a que ya estaría recibiendo “ofertas el sector privado” aunque sin concretar ámbitos.

El mantra: “sólo hay un liderazgo, no hay bicefalias”

A los pocos minutos de situarse en el atril de la sede de San Vicente, el fortín del socialismo andaluz, Espadas lanzó dos ideas que han calado como un mantra entre todos aquellos que, desde el domingo, han celebrado los nuevos resultados: se abre una “nueva etapa en el PSOE andaluz” y “no hay bicefalias, sólo hay un liderazgo”.

De hecho, apenas unas horas después de abrirse las urnas y arrojar un resultado que no deja lugar a interpretaciones, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, expresó en una entrevista en Canal Sur Televisión la idea que comparte buena parte del sector que ha apoyado a Espadas: “Yo hubiera dimitido para hacer de derecho lo que ya es de hecho, que Juan Espadas es el nuevo líder del PSOE andaluz” para añadir que le gustaría que Susana Díaz siguiera en política porque “tiene un importante capital político”.

En esta misma intervención, Celis, que pasa por ser una de las primeras personas con las que Susana Díaz despertó a la política en Juventudes Socialistas, trasladó lo que algunos interpretaron más como un deseo que como una afirmación: “Pese a que hemos tenido diferencias, conozco bien a la compañera Susana, ama al partido por encima de todo y no va a haber conflictos”.

Las nuevas voces que sonarán en el nuevo grupo parlamentario

El interés de Juan Espadas por renovar la estrategia del grupo parlamentario quedó fijada en los primeros minutos de su comparecencia tras ganar las primarias, de ahí que hoy a pocos haya sorprendido que sea Ángeles Férriz (43 años, La Carolina, Jaén), alcaldesa de La Carolina en 2007 y parlamentaria por Jaén desde marzo de 2015, la nueva voz del grupo parlamentario.

Férriz, una socialista enérgica y sagaz en las réplicas parlamentarias, ya fue nombrada portavoz por Susana Díaz hasta que la ex presidenta, acaso alertada por su empatía, buena relación con la prensa y discurso libre, la orilló a favor de otros diputados con voces más maleables.

Asimismo, los nuevos portavoces elegidos por Espadas corresponden también a un estudiado equilibrio de poderes en las secretarias provinciales. Huelva, una federación que junto con Jaén ha ido a la vanguardia en el discurso de la renovación, estará representada por María Márquez (31 años. San Juan del Puerto. Huelva), psicóloga de formación y diputada desde 2015, ha sido la parlamentaria más joven en la constitución de las dos últimas legislaturas.

Despuntó de manera brillante como ponente por el Grupo Socialista de la Ley de Memoria Histórica. Por su parte, Gerardo Sánchez (56 años. Armilla. Granada), funcionario en excedencia del Ayuntamiento de Granada, atesora una larga trayectoria política vinculada a la gestión como delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (2001-2007).

Alcalde de Armilla 2007-2018 y ya, desde 2019, como portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Sostenible en la Cámara Autonómica. De Cádiz, provincia clave en la victoria de Juan Espadas, procede Araceli Maese (52 años. San Fernando. Cádiz), tras doce años como concejala del Ayuntamiento de San Fernando se incorporó como diputada andaluza en 2015.

El próximo pleno será el primero en el que se visibilice estos cambios y en el que se notará el peso específico con el que Espadas quiere dotar a un tema central de su campaña: el municipalismo. De hecho, la pregunta que la nueva portavoz del grupo parlamentario socialista formulará al presidente del Gobierno, Juanma Moreno, lleva el siguiente encabezamiento: “¿Considera, como presidente de la Junta de Andalucía, que han sido suficientes las ayudas destinadas por el Gobierno andaluz a los Ayuntamientos de nuestra Comunidad, para la gestión del coronavirus?”.

Y aunque nadie duda que éste es un tema esencial para los ayuntamientos, el protagonismo recaerá, si es que para el próximo jueves sigue aferrada al escaño, en Susana Díaz, ya situada por la militancia en los márgenes del partido al que lleva consagrada desde la adolescencia.