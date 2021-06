Moreno pide a Sánchez que ponga a Andalucía en la agenda: “No queremos estar por debajo de Cataluña”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pide a Pedro Sánchez estar en la agenda del Gobierno a la misma altura que Cataluña y el resto de comunidades autónomas. “No queremos estar por debajo de Cataluña. Andalucía tiene que tener su peso y estar en la agenda del Gobierno”, recriminó al presidente en rueda de prensa tras su reunión en Moncloa.

Moreno solicitó a Sánchez celebrar la comisión bilateral entre el gobierno autonómico y el central para tratar, entre otros asuntos, el reparto de los fondos europeos.

La comisión está contemplada el estatuto andaluz y no se celebra desde hace diez años, para tratar “todos los asuntos pendientes”, pero especialmente ahora sobre “lo más candente”, el próximo reparto de fondos europeos.

Moreno se reunió este jueves con Sánchez en La Moncloa y aseguró que el presidente del Gobierno le ha trasladado que está “abierto” a poner en marcha esa mesa que recoge el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Una prerrogativa que justo este jueves criticó el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, al dirigente popular. Iceta viajó a Sevilla para echar en cara al presidente andaluz que este cónclave hace diez años que no se celebre y Moreno aprovechó desde Moncloa para devolvérsela señalando que el anterior gobierno socialista “no tuvo ninguna prisa” en convocarla.

Moreno no arranca el compromiso de Sánchez

Tal y como publicó Economía Digital, Moreno llegó decidido a arrancar el compromiso del presidente para llevar a cabo su propuesta sobre la reforma de financiación autonómica que, precisamente, se trata de un modelo que impulsó el PSOE en 2018 y que aunó el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, excepto el del actual socio de Moreno en la Junta, Ciudadanos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pide a Pedro Sánchez el mismo trato fiscal para todas las comunidades autónomas. Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo y Borja Puig de la Bellacasa.

La propuesta de Moreno se basa en solicitar 4.380 millones de euros adicionales para financiar servicios públicos esenciales, una cantidad que ya pidió el presidente andaluz en la carta que le remitió a Sánchez al poco de ser investido, según recuerdan desde la Junta.

El documento exige 10.835 millones de euros más al año y lo justifican en la desproporción que mantiene el Estado con las CCAA con la posibilidad de que participen más en los ingresos. Desde la Junta proponen el criterio de “población ajustada” para repartir los fondos para conseguir “nivelar” la financiación entre las comunidades.

Sin embargo, Moreno desveló en rueda de prensa que “no he obtenido el compromiso del presidente en este asunto”. “No me ha dado su compromiso”, recalcó, pero sí que se estudiarán “fórmulas” y se debatirá el asunto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

“No voy a adelantar las elecciones”

Moreno también confirmó a Sánchez un asunto que sigue inquietando a los socialistas: el posible adelanto electoral en Andalucía. Con Susana Díaz resistiendo al frente de la Secretaría General andaluza, un adelanto electoral en otoño seguiría hiriendo a los socialistas.

Moreno aseguró al presidente que, aunque hay “unas condiciones inmejorables” para el PP para anticipar los comicios autonómicos, no lo va a hacer, salvo que deje de tener mayoría parlamentaria y se sienta “forzado y acorralado”.

“Salvo que mañana no encuentre apoyo parlamentaria para sacar los decretos y las leyes y me veo acorralado y forzado a un adelanto electoral, mi obligación como presidente es pensar en mi interés particular, que probablemente, dada la coyuntura actual, sería para mi interés y el de mi partido lo más positivo sería adelantar a otoño”, comentó Moreno.

A su juicio, “las condiciones son inmejorables” para ir a las urnas, porque “el PSOE acaba de salir de una crisis, con un liderazgo que no está consolidado, las encuestas van en positivo, se va a acabar el plan de vacunación y este verano va a haber un repunte económico y social”.

“Pero por encima de mis intereses particulares o de mi parte, que son legítimos, están los de los andaluces”, añadió el dirigente andaluz, al frente del ejecutivo autonómico desde enero de 2019.

En la salida de la crisis sanitaria y con la reconstrucción por delante, el presidente de la Junta incidió en que a Andalucía “no le interesa ahora hacer un parón de cuatro o cinco meses para sacar los megáfonos y la pancarta e irse a una campaña electoral”.