España se sitúa en el podio de países europeos con mayor incidencia por la Covid-19 según concluye el informe del Grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos (BIOCOMSC) del Departamento de Física de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).

Así lo ha registrado el estudio, elaborado a partir de datos comparados con fecha del 25 de junio, que refleja que España sería el tercer país con mayor incidencia de Europa, solo por detrás de Portugal y Reino Unido.

En este sentido, mientras que Portugal tiene una incidencia de 135,3 contagios por cada 100.000 habitantes y el Reino Unido presenta una puntuación de 194,6 contagios, España presenta una incidencia de 93,4 contagios por cada 100.000 habitantes, según muestran los datos de los últimos 14 días.

El BIOCOMSC ha concluido su informe haciendo un llamamiento a la colaboración de la sociedad para que coincide con el aumento en España a lo largo de la semana pasada de los brotes, el aumento de la presencia de la variante Delta o India en el país y el fin de la obligatoriedad de llevar puesta la mascarillas en exteriores decretado por el Consejo Interterritorial de Salud el pasado sábado.

“Necesitamos la colaboración y el esfuerzo de todos para no empeorar la situación“, han explicado, argumentando que se debe “frenar ahora el proceso de relajación de las medidas no farmacológicas, para no imponer mayores restricciones en unas pocas semanas“.

A pesar de la ralentización del descenso de la incidencia, España (0,95) se sitúa en el noveno lugar en lo que a la velocidad de reproducción del virus se refiere entre el resto de países europeos, por detrás de:

Malta: 1,42 puntos Chipre: 1,39 puntos Reino Unido: 1,27 puntos Portugal: 1,24 puntos Finlandia: 1,19 puntos Liechtenstein: 1,14 puntos Suecia: 1,03 puntos Irlanda: 0,99 puntos

Desde el BIOCOMSC teorizan que la alta incidencia en Reino Unido y Portugal sigue tan alta por la “presencia de la variante delta en ambos países“, que, de hecho, también está aumentando en España, donde en las últimas semanas se ha detectado un aumento generalizado de contagios en personas jóvenes coincidiendo con el fin del curso académico, la Selectividad y viajes de final de curso.

En concreto, hace tan solo unos días se localizó un gran brote por el que varios cientos de estudiantes procedentes de varias regiones españolas acabaron contagiados mientras celebraban su final de curso en las Islas Baleares.