Estados Unidos incluye a España entre los países que desaconseja visitar

Estados Unidos ha dado un giro a su política de viajes al extranjero para tratar de evitar la expansión de la Covid-19. Tras la llegada al poder de Joe Biden, el Gobierno ha multiplicado la lista de territorios que no recomienda visitar a sus ciudadanos debido al impacto de la pandemia. La clasificación ya abarca a 130 estados y cuenta entre sus filas con España, que se considera una amenaza de nivel cuatro, debido a su situación epidemiológica.

El nuevo Departamento de Estado ha modificado la lista Do Not Travel que advierte a los habitantes sobre las zonas que es preferible no visitar siempre que sea posible. La evolución de la pandemia ha elevado la clasificación desde los 34 estados que figuraban durante el mandato de Donald Trump hasta los 130 de ahora. Ya abarca prácticamente el 80% del mundo.

Aunque no se trata de una norma de obligado cumplimiento sino de una recomendación, la medida puede tener un impacto directo en los planes de España para la reactivación del turismo a lo largo de la campaña estival. En 2019, más de 3,3 millones de turistas estadounidenses decidieron visitar el país en sus vacaciones, lo que les colocaba como el sexto mercado emisor de visitantes por detrás de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos.

La llegada de turistas procedentes de Estados Unidos se desplomó un 95,9% a lo largo del 2020 como consecuencia de la pandemia, pero ahora el ritmo de recuperación puede complicarse más si los turistas se toman al pie de la letra las recomendaciones del Gobierno.

Pasajeros a su llegada al aeropuerto de Palma de Mallorca. EFE/CATI CLADERA./Archivo

La lista anterior abarcaba solo algunos territorios como Chad, Kosovo, Kenia, Brasil, Argentina, Haití, Mozambique, Rusia o Tanzania. Sin embargo, ahora han entrado en la lista grandes potencias debido a la pandemia de Covid-19.

“Refleja un ajuste en el sistema de recomendaciones de viaje del Departamento de Estado para basarse más en las evaluaciones epidemiológicas existentes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)”, han argumentado.

Estados Unidos alerta sobre el terrorismo en España

La situación epidemiológica no es la única situación que preocupa al Gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Estado también ha advertido a sus ciudadanos sobre la amenaza del terrorismo en España en su documento de viajes.

El documento señala el peligro del “terrorismo y de los disturbios civiles” en el territorio español e incluso señala en concreto algunas de las zonas de máxima vigilancia como áreas públicas, lugares de culto o eventos deportivos. “Los terroristas pueden atacar con poca o ninguna advertencia, apuntando a lugares turísticos, centros de transporte, mercados“, agrega.

También explica a los ciudadanos que las manifestaciones con un fenómeno común en el país y que pueden producirse como respuesta a los asuntos económicos o políticos del país, así como en fiestas significativas.