Europa desbloquea la llegada de turistas estadounidenses vacunados a España

España podrá recibir este verano a los viajeros procedentes de Estados Unidos siempre y cuando hayan recibido la vacuna contra el coronavirus. La Unión Europea ha accedido a hacer una excepción con este importante mercado de viajeros con el objetivo de facilitar el impulso del sector turísticos durante la próxima campaña estival. Las condiciones de entrada serán similares a las que contarán los ciudadanos del bloque gracias a la implantación del pasaporte de vacunación.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha adelantado sus planes de reabrir las fronteras del la unión para todos los estadounidenses después de un año marcado por las prohibiciones de los viajes que no tengan un carácter esencial. “Los 27 países miembros aceptarán, incondicionalmente, a todos aquellos que estén vacunados con vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento”, ha relatado en una entrevista en The New York Times.

La delicada situación epidemiológica del país norteamericano durante buena parte de la pandemia había impedido tender más puentes con Europa. Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia con un récord mundial que alcanza los más de 527.000 muertos, por delante de Brasil o México. Sin embargo, el rápido avance de su campaña de vacunación les sitúa ahora como uno de los territorios con mayor porcentaje de población inmunizada del planeta.

Von der Leyen no ha aclarado cuándo comenzará a permitirse la entrada en el viejo continente de los estadounidenses vacunados, aunque su anuncio a bombo y platillo anticipa que los planes pasan por reactivar el sector ya este verano, cuando entrará también en vigor el certificado europeo de vacunación que facilitará los viajes entre los 27 países miembros del bloque.

En todo caso, la última responsabilidad recaerá siempre en cada uno de los gobiernos nacionales. En la primera fase de negociación del pasaporte ya se acordó que cada uno de los territorios conservase su potestad para restringir las entradas y salidas o imponer medidas extraordinarias como las cuarentenas, en función de su situación epidemiológica.

España se juega un mercado de 3,3 millones de turistas

La flexibilidad de la Unión Europea puede jugar un papel fundamental para que España pueda acceder de nuevo a uno de sus mercados de turistas más importantes. En el año 2019, justo antes de que se desencadenase la crisis sanitaria internacional, Estados Unidos representaba el sexto país emisor de visitantes por detrás de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. Son los primeros de fuera del espacio Schengen.

Ese año llegaron a España más de 3,3 millones de visitantes estadounidenses para disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, el estallido de la pandemia provocó que la cifra se desplomara un 95,9% como consecuencia de las restricciones internacionales de viaje y de las medidas sanitarias, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Vista de un aeropuerto en Estados Unidos. EFE/Etienne Laurent

Consciente del importante valor económico que representa para el sector. La Mesa del Turismo ya reclamó este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez que activase algún mecanismo para facilitar la entrada de turistas de Estados Unidos y sortear las limitaciones de la Unión Europea. Algo que ya no será necesario.

Las declaraciones de Von der Leyen se han producido, después de que el Gobierno de Grecia hubiese tomado de forma unilateral la decisión de favorecer la entrada de turistas estadounidenses, forzando una respuesta de la Comisión Europea. “Tanto a Grecia como a España -destinos turísticos de primer orden a nivel internacional- les urge la más pronta reactivación de los viajes para que su recuperación económica no se vea lastrada”, justificó entonces el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas.