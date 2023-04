Feijóo activa el modo electoral y pone deberes a sus candidatos: tienen que gobernar más comunidades

Apenas quedan siete semanas para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y el Partido Popular ha arrancado ya con el modo electoral. Con una reunión de la Junta Directiva Nacional, en la que el presidente, Alberto Núñez Feijóo, reúne a su dirección y a los barones territoriales, la arenga que ha querido enviar a los candidatos que concurren a estos comicios tenía un trasfondo muy claro: el PP tiene que conseguir más ayuntamientos y, sobre todo, gobernar en más de las 3 comunidades autónomas actuales, que son las que tienen cita electoral en esta ocasión.

En su mensaje emitido en abierto, Feijóo ha recordado que no ha venido «a la política nacional a escapar de las responsabilidades, sino para asumirlas; no para ponerme objetivos fáciles, sino para marcar retos difíciles; no para que todo siga igual, sino para cambiar y darle a España un nuevo Gobierno». Y ha sentenciado ante los suyos: «No venimos a pensar en pequeño ni aspirar a un aprobado raspado».

«No me conformo con superar el resultado de 2019, ni con mantener 3 gobiernos autonómicos, aquí se viene a obtener resultados», ha advertido el presidente del PP, que no ha eludido el hecho de que su partido lleve 7 años sin ganar unas elecciones nacionales. Los objetivos, ha enumerado, son varios. Primero, subir en votos, y que se traduzca en más alcaldías; y que se traduzca en más de las 3 comunidades autónomas que ya gobiernan.

«Devolver al PP el orgullo»

Pero hay otro más importante aún: devolver al PP «el orgullo de ser la primera fuerza política de España, tanto en las municipales como las autonómicas». «Si el PP es la primera fuerza política de España estaremos dando el primer paso para ofrecer a España un Gobierno mejor», ha creído Feijóo. Es por ello que ha prometido ser «corresponsable» de los resultados que los suyos cosechen este 28-M y ha pedido a los suyos a trabajar durante las siete semanas «cruciales» que faltan hasta los comicios a trabajar como si estuviesen a «un voto de la mayoría».

«Recorreré España con vosotros, seré el último afiliado en los actos del partido y me haré corresponsable de los resultados de las municipales y de las autonómicas», ha insistido el líder del PP, que ha explicado que quieren ganar para «empezar a pasar la peor página política de la historia democrática española». «Piden a los españoles tragar con un Gobierno que mintió desde el primer día. Ha llegado el momento de decir hasta aquí, porque a este gobierno no hay quien lo trague», ha criticado.

«No hay nada hecho aún»

Así, su propuesta consiste en «formar una nueva mayoría de gobiernos sólidos fuertes y estables. Sánchez plantea un gobierno con Sumar porque hace tiempo que las cuentas no le salen. Ya no aspira a ser el presidente de los que quieren un gobierno socialista, sino presidente de los que quieren a Colau ministra, que añoran el regreso de Mónica Oltra y de los que quieren que fundaron Podemos y se fueron de Podemos porque se pelearon con Podemos ahora se sienten con los que se quedaron en Podemos en un Consejo de Ministros», ha enumerado. «Sánchez que no podría dormir con Podemos, quiere dormir ahora con Podemos uno y Podemos dos», ha ironizado. «Sánchez y los suyos sólo pueden darse a la resignación».

«Tenemos siete semanas, y tenemos que trabajar como si estuviésemos a un voto de la mayoría, con la ambición de lograr ese voto que nos falta, con la ilusión de pensar que nuestros objetivos están cerca, con la humildad de saber que necesitamos sumar a cada persona que nos crucemos en la calle, con las esperanzas puestas en la alternativa que representamos. Os animo a darlo todo», ha indicado ante los suyos. Porque, a sus ojos, «no hay nada hecho, todo está por hacer. El 28-M entre todos demos el primer paso para pasar página de la pesadilla que tenemos hoy», ha valorado.