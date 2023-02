Feijóo apunta que dejará el liderazgo del PP si no gana a Sánchez en las generales

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apuntado este domingo que dejará el liderazgo del PP si no gana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las próximas elecciones generales de fin de año. No obstante, el presidente popular se ha mostrado convencido de que la victoria del PP frente al PSOE es posible.

El presidente del PP ha asegurado que si no gana en las próximas elecciones generales a Sanchez dejará su reciente cargo en la formación azul

Así lo ha asegurado Feijóo durante su intervención en la clausura de este domingo en el Museo de las Ciencias de Valencia la 26 Intermunicipal del PP, en el que ha estado acompañado de los militantes del PP y de los expresidente del gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, quienes le han tendido su mano.

Durante su intervención, Feijóo ha sido muy crítico con las coaliciones, como la del Gobierno de Pedro Sánchez y ha lanzado un mensaje: «Para decir que es que mis socios no me dejan gobernar… Si no le dejan gobernar, váyase y convoquemos otra vez».

En esta línea, ha llamado a unir el país como han unido a su partido, para superar la política de bloques, la separación territorial y la «separación abismal que hay entre la realidad y el actual Gobierno», al que ha criticado por la «soberbia» ante las rebajas de penas a agresores sexuales.

Reclama mayorías indiscutibles

El líder del PP ha dicho además que quiere meter «un poco de presión» a los suyos, que «es lo que tiene que hacer el míster antes de empezar la liga», y por ello les ha pedido pelear por las mayorías «absolutamente indiscutibles», las que facilitan un «mejor Gobierno» en lugar e las coaliciones.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompañado por los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, y los candidatos a la Alcaldía de Valencia y a la Generalitat Valenciana, María José Catalá y Carlos Mazón. EFE/Kai Forsterling

Ha recordado además que se comprometió a liderar el PP solo si gana, por lo que les ha pedido que le ayuden un «poco» y echen «una mano» para que pueda seguir «un tiempo» de presidente del partido.

La consigna a los suyos ha sido clara, «empezar a currar» para que en mayo los ayuntamientos y autonomías sean la avanzadilla que ponga «punto final» al Gobierno de Pedro Sánchez, y hacerlo sumando a un «movimiento ciudadano» que va más allá «de un partido o de siglas», ahora que continúa el goteo de fichajes en Ciudadanos, como el de Ruth Merino, exportavoz naranja en Les Corts Valencianes, que se ha sumado al equipo del PP de la Comunitat Valenciana.