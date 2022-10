Feijóo arenga al votante constitucionalista en Cataluña de cara al nuevo ciclo electoral

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha animado este domingo a los votantes constitucionalistas en Cataluña a confiar en el modelo que el PP tiene para la comunidad, que consiste en «abrirse» y no en «cerrarse». «La Cataluña abierta y cosmopolita, la Cataluña de todos, es esa Cataluña que vivimos durante muchas décadas y que ahora nos quieren hurtar», ha defendido.

Feijóo se ha referido durante la clausura del 13 Congreso del PP de Lleida a las elecciones municipales de dentro de siete meses, para las que al PP le queda «mucho trabajo por hacer» porque el camino «no es fácil», «pero nunca ha sido fácil para el PP en Cataluña», ha reconocido. La manera de convencer en este próximo ciclo electoral, según el líder del partido, pasa por ser la «garantía de la gestión, de la responsabilidad, de la credibilidad y de la concordia», además de trabajar desde la «humildad».

Convivencia lingüística

En este sentido, ha llamado a «no dividir» y a que convivan el castellano y el catalán:»No tienen razón los que pretenden que el castellano sea una lengua extranjera en Cataluña, ni los que se olvidan de que el catalán es una lengua en Cataluña en un conjunto de lenguas que conforman las lenguas de España».

El presidente del PP ha recordado unas declaraciones del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en las que dijo que había pactado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «que los derechos lingüísticos de los catalanes no se podían ejercer en Cataluña», en referencia al uso obligatorio del catalán en las escuelas impuesto por el gobierno autonómico y desautorizado por el Tribunal Supremo.

«Esta noticia no ha sido desmentida y, por tanto, cuando no es desmentida es que el presidente de la Generalitat esta vez dijo la verdad», ha opinado Feijóo. «Es inaceptable que un Gobierno pacte no cumplir la Constitución en una parte de España», ha sentenciado.

Feijóo carga contra los PGE

Por otra parte, Feijóo ha resaltado la importancia del «rigor» en política para criticar que el ejecutivo de Sánchez «siga hablando de unos presupuestos desautorizados por todos los organismos independientes de España y por otros internacionales» y que solo convencen a sus socios.

Ha insistido en que Sánchez «ha podido elegir hacer un presupuesto para atajar la crisis económica, energética y la inflación que tiene España, o elaborar unos para atajar la crisis permanente que tiene dentro de su gobierno y con sus socios parlamentarios y, evidentemente, ha elegido la segunda».

Así, ha defendido que el objetivo de esas cuentas públicas no es «que haya más trabajo, que haya más competitividad en nuestra economía» sino que el objetivo es «disparar el gasto sin ingresos» y «dejar una enorme deuda».

A su juicio, sin embargo, el presidente español no retirará los presupuestos porque «vivir del ‘postureo’ es mucho más fácil que vivir de las cuentas públicas» y ha asegurado que su partido viene a «hablar de cuentas» mientras el Gobierno «sigue hablando de cuentos».