Feijóo arropa a Juanma Moreno con economía y moderación: “Sólo lo puede ofrecer un andaluz”

El Partido Popular se enfrentaba a su mitin más importante de toda la campaña. Era consciente y por ello no escatimó en esfuerzos: con un marco incomparable -el teatro romano y la Alcazaba de Málaga, en el centro de la ciudad-, delante de la plana mayor de la formación tanto a nivel nacional como regional, tanto el presidente, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato y presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, no dejaron ni un minuto de sus intervenciones para dejar de colocar mensajes.

Los más importantes, y los más repetidos: presumir de gestión, de datos económicos, de propuestas tributarias. No sólo es el pivote central del proyecto de Feijóo -tanto, que lo ha recordado y ha insistido en que «tiende la mano» al Gobierno para ponerlo en marcha-, sino que es el modelo que Moreno pretende seguir implementando en Andalucía si revalida la Junta.

«Esta estabilidad sólo la puede ofrecer un andaluz», ha insistido el líder nacional, en una crítica velada a Macarena Olona, candidata de Vox, en medio del mar de arbonaidas que ha caracterizado este acto, sin apenas banderas del partido o enseñas nacionales. «Desde luego, no puede hacerlo un PSOE que ya ni siquiera aspira a que nos falte un escaño para gobernar, sino que aspira a que tengamos que pactar para criticar el pacto«.

La autonomía del PP andaluz

El presidente Feijóo ha atacado a las formaciones «que reciben órdenes desde Madrid, que tienen que aceptar a que le vengan a inundar Andalucía los que hacen política en Madrid. Los que sólo saben insultar, medrar. Juanma merece una mayoría más valiente, contundente, darle la confianza para que tenga un Gobierno valiente». Por eso ha reclamado a los dudosos que «voten al original, al PP».

«Juanma Moreno no es ningún monaguillo del PP», ha afirmado Feijóo, que acudía como telonero, dejando todo el espacio central a su candidato, para el que ha pedido que le apoye una «mayoría valiente». A sus ojos, en la campaña, y en la política en general, «sobra frivolidad, falta pausa, serenidad y sosiego» porque «se ha alimentado una política inútil, de tuit, de zascas, en vez de una política de leyes de cuentas y de presupuestos». Esa «alternativa» es la que ellos representan.

Ante una audiencia de más de 3.500 personas, según fuentes de la organización, Feijóo no ha desaprovechado la oportunidad de confrontar con el presidente Pedro Sánchez: «Dentro de su Gobierno no están de acuerdo en la política exterior, en defensa, en pensiones, en política económica. Sólo en más impuestos, más deuda y a vivir mejor ellos, que no la gente». «Cuando un Gobierno está sometido a las minorías, no gobierna, resiste», ha ahondado.

Un voto «de confianza y valiente»

Por su parte, el candidato, Juanma Moreno, ha hecho una llamada a la movilización a las urnas y, principalmente, se ha dirigido a aquellos andaluces «aún dudosos» con la papeleta para el próximo domingo 19 de junio. Por ello, entre otras cosas, ha presumido de kilómetros: «Soy el presidente de Andalucía que más veces ha visitado de manera institucional todos los presidentes previos durante cuarenta años».

Tras presumir de una retahíla de datos económicos sobre los que ha cimentado las primeras semanas de la campaña -la tasa de desempleo por debajo del 20%, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, ser «la locomotora económica de España»-, Moreno se ha centrado en criticar al PSOE y pedir el voto «valiente». «La voracidad fiscal del socialismo les impide entender que la economía va mejor con los impuestos más bajos», ha argüido el candidato popular.

«Quiero pedir la confianza a todos. A estas alturas hay un porcentaje de ciudadanos que han decidido su voto, pero otro no, y yo lo que noto en la calle, ese termómetro es más fiable, es una mayoría que quiere seguir avanzando en Andalucía, pero queda todavía una parte que no han decidido su voto«, ha recordado.

«No os confiéis»

A ellos se dirige Moreno. «Yo les digo a esos ciudadanos que no tengan miedo de votar al PP, que el único miedo que podemos tener los andaluces es volver atrás. Préstennos su confianza, porque no les vamos a fallar«, ha prometido. Pero, sobre todo, el presidente del PP de Andalucía ha querido llamar a la calma, y que sus votantes «no se confíen» a pesar de los buenos augurios de las encuestas.

«No se ganan las elecciones con encuestas, sino en las urnas y con papeletas con las urnas. No penséis ‘esto está ganado, vamos a arrasar’, porque tenemos enfrente a una maquinaria política que va a hacer lo que tenga que hacer para evitar un gobierno nuestro. No os confiéis», ha pedido. «Lo mejor está por venir y sólo lo podemos conseguir votando», ha cerrado.