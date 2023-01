Feijóo asegura que suprimirá un tercio de los ministerios si llega a La Moncloa

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a suprimir un tercio de los 22 ministerios actuales y espera no tener que incluir a dirigentes de Vox si logra formar Gobierno tras las elecciones generales que previsiblemente se celebrarán a finales de este año.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Servimedia, en la que ha matizado que “hay un tercio de ministerios que sobran”, por lo que su idea es prescindir al menos de siete de los 22 que en la actualidad tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En cuanto a si se compromete a evitar incluir a ministros de Vox, el líder de la oposición ha replicado que su proyecto pasa por gobernar España “con los votos de las urnas” y se remitió a los casos en los que su partido gobierna sin integrar a Vox en el núcleo del poder.

“De la misma forma que fue posible en Galicia, fue posible y está siendo posible en Madrid −aunque no plenamente−, ha sido también posible plenamente en Andalucía, yo no me resigno a que no sea posible en España”, ha remarcado el presidente del PP sobre su preferencia de gobernar en solitario.

El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo. Foto: Tarek (PP)

Además, ha compartido su deseo de que en este año 2023 se produzca el “cambio en España” que ya ha dado por supuesto en sus últimas intervenciones públicas. “Me gustaría que hiciésemos un nuevo ciclo político y que volviésemos otra vez a los grandes temas”, ha subrayado.

Por ende, ha expresado su deseo de “volver a hablar de lo que se habla en las familias, que es cómo podemos solucionar esta crisis inflacionista, cómo podemos mejorar el empleo y, sobre todo, cómo podemos crear un empleo de calidad y cómo podemos volver otra vez a disminuir los porcentajes de pobreza” y “cómo hacer políticas inclusivas”.

Elecciones en 2023

Ya con la vista puesta en el intenso ciclo electoral de este año, Feijóo ha subrayado la importancia que tiene este mes el calendario, pues será el de la proclamación de los candidatos autonómicos y municipales para poner en marcha la maquinaria para mayo.

El PP cuenta con celebrar dos grandes actos: uno previsto para el 14 de enero en Zaragoza para dar impulso a los candidatos autonómicos y una semana después se quiere hacer en Madrid lo propio con los candidatos a las municipales. Ya será en febrero cuando se hable “más de contenidos” en un formato más similar al de una convención nacional, que cada año suele reunir a más de un millar de altos cargos del partido de todo el país.

La vida orgánica del partido es una oportunidad Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP

Feijóo no quiso aventurarse a poner un marco temporal para convocar un nuevo Congreso Nacional del PP, el único órgano que podría revisar los Estatutos, así como actualizar las líneas ideológicas y los principios, que no se tocan desde febrero de 2017 bajo el mandato de Mariano Rajoy.

Los cónclaves para elegir a Pablo Casado presidente de los populares en julio de 2018 y a Feijóo líder del partido en abril de 2022 fueron de carácter extraordinario, y por ello no era “obligatorio el debate de ponencias” para adoptar cambios de calado en los principios ideológicos o en los estatutos que regulan el funcionamiento interno del partido.

Nueve meses después de tomar el timón de Génova, Feijóo ha defendido que el partido está “en garantía desde el punto de vista orgánico” e ha hecho hincapié en que tras las elecciones generales llevará poco más de año y medio al frente del PP.

“De la misma forma que un electrodoméstico puede tener hasta tres años de garantía, espero que la garantía de la Presidencia del partido tenga por lo menos hasta después de las elecciones”, ha ironizado. Por ende, ya será tras los comicios generales cuando se verá “qué es lo que corresponde, si modificar Estatutos o no, o hacer ajustes”, ha señalado.

“La vida orgánica del partido ha dejado de ser un problema”, ha subrayado el presidente del principal partido de la oposición, para quien se ha dado la vuelta a la situación de crisis inédita que sufrió la formación en febrero de 2022, y ahora “la vida orgánica del partido es una oportunidad”.