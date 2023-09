Feijóo: «La autodeterminación es un cebo para no hablar de la amnistía»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado acerca de las demandas de amnistía y referéndum que los partidos independentistas catalanes ERC y Junts han trasladado al candidato socialista para presidir el Gobierno, Pedro Sánchez, para apoyarlo en la investidura. «La autodeterminación es un cebo para no hablar de la amnistía», ha valorado el líder de los ‘populares’, cuya sesión de investidura fracasó la semana pasada al no obtener el respaldo necesario en el Congreso de los Diputados.

Cabe recordar que las declaraciones de Feijóo llegan después de que el candidato del PP a liderar el Ejecutivo fallase en la segunda sesión de investidura, que tuvo lugar ayer viernes, al quedar a tres votos favorables de alcanzar la presidencia. Concretamente, Feijóo obtuvo 172 votos a favor, frente 177 votos en contra y un voto nulo por el fallo del diputado de Junts, Eduard Pujol.

Feijóo celebra «no haber cedido a ningún chantaje»

«Lo que aquí está encima de la mesa no es el referéndum, es el cebo para concluir que hemos conseguido decir no al referéndum y hemos dicho sí a algo más sensato que es la amnistía», ha asegurado a lo largo de su intervención en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, durante el cual ha reconocido que le hubiese «gustado» que hubiera sido su primer acto como líder del nuevo Ejecutivo. «Lo he intentado y no les oculto que me he divertido y me he quedado muy satisfecho», ha confesado.

Después de sacar pecho de «no haber cedido a ningún chantaje», ha querido hacer hincapié en que «ningún candidato a la presidencia del Gobierno» puede aceptar condiciones que excedan el marco del Estado de derecho. «Ni siquiera la presidencia del Gobierno justifica los medios», ha afirmado para después resaltar que, por ese motivo, se siente «muy orgulloso» de no ocupar la presidencia por el momento.

«Aceptar imposiciones de una pequeña parte conlleva que el presidente del gobierno estará el tiempo que dure su presidencia en libertad condicional», ha añadido, a la vez que ha asegurado que el independentismo «no tiene prisa» porque, a su juicio si se materializan todas sus peticiones «se acabaría el objeto social».

Feijóo ha considerado que no se debe «echar la culpa» al independentismo de lo que «siempre ha defendido». A pesar de que se puede «discrepar» con sus posicionamientos, según ha remarcado, estas formaciones políticas no han cambiado su actuación, sino que ha sido el Partido Socialista el que virado en la «respuesta a sus exigencias».

Después de erigirse como «ganador de las elecciones», ha cargado contra el secretario general de los socialistas y actual presidente del Gobierno en funciones y su «oportunismo» para asegurarse que se mantiene en La Moncloa. «No es convivencia, es conveniencia», ha destacado para después remachar que «la libertad y la igualdad y la Constitución no se negocian en una investidura».

Un Gobierno «alternativo»

Precisamente, también ha dedicado unas palabras a su fallida sesión de investidura, sobre la que ha defendido que trató de «superar los bloques y los bloqueos». Con todo, Feijóo ha remarcado la importancia de contar con un Gobierno alternativo y ha incidido en que el país sabe que «hay una alternativa».

«La democracia no consiste solo en elegir el Gobierno», ha defendido antes de ahondar: «Consiste sustancialmente en poder cambiar el Gobierno». Por ello, ha insistido en la relevancia de contar con alternativas «consolidadas», puesto que, a su juicio son «absolutamente imprescindibles para la democracia».