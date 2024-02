Feijóo avisa en el último día de campaña electoral: «Abstenerse es votar» al BNG

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, volvió este viernes a pedir a los gallegos una movilización masiva en las elecciones autonómicas de este domingo, y se dirigió a los votantes que sopesan abstenerse para advertirles de que si no acuden a las urnas estarán facilitando una Xunta dirigida por el nacionalismo gallego.

En una comida mitin en Cee (A Coruña) en el último día de campaña electoral, el presidente nacional del PP también apeló de nuevo a los votantes de PSOE y Vox, a los que avisó de que «todas» las papeletas que no contengan el nombre de Alfonso Rueda aumentarán las posibilidades de que gobierne el BNG.

«Es lo que hay el próximo domingo. Hay muchas papeletas. Pero solo hay una papeleta para que Galicia funcione, que es la del Partido Popular. El resto de papeletas son todas, y digo todas, para que el Partido Popular no gobierne. No hay más. El programa electoral de todos los que quieren que el Partido Popular no gobierne solo tiene una línea: que el PP no saque la mayoría de 38», declaró.

«Es evidente que una papeleta del PSOE es para que gobierne el Bloque. Una papeleta de cualquier partido de Sumar, de Podemos, es para que gobierne el Bloque; y una papeleta de cualquiera que no sea el Partido Popular también es para que gobierne el Bloque, incluso la de los que no vayan a votar. Y es que abstenerse es votar también al Bloque», prosiguió.

Por ello, llamó a «todos aquellos que quieran una Galicia española» y «europea» a votar a Rueda. «Y todos aquellos que quieran a Galicia cerrada, ensimismada, tensionada con una ideología que se le quiere imponer a mayoría del pueblo pueden votar a cualquier otra formación política», apostilló.

Carga contra PSOE y BNG

En línea con los anteriores mítines, Feijóo desacreditó al «multipartito» de izquierda. En primer lugar, cargó contra el PSOE, que «abandonó a su candidato», «a su programa» y «a Galicia», y «esta apostando por el BNG» porque «Sánchez prefiere el peor resultado histórico de Partido Socialista antes de que Partido Popular de Galicia gobierne».

«La mayoría de los votantes socialistas no están de acuerdo con entregarle Galicia a los nacionalistas. Los socialistas auténticos de verdad en Galicia llevan mucho tiempo trabajando para que el nacionalismo no impere en nuestro país. Sin embargo, ahora se rinden y esperan las migajas para ver si le dan alguna consejería los nacionalistas», lamentó.

Procedió entonces a criticar al BNG, al que acusó de no gustarle Galicia «como es». «Ni siquiera se ponen de acuerdo en el nombre que tenemos. Porque eso de llamarlo ‘Galiza’ acredita que esta gente del BNG es ideología pura en la cultura, en las aulas y en la economía», prosiguió.

En este punto, subrayó que su programa electoral de los nacionalistas gallegos no ha «mutado», por lo que es contrario al Estatuto de Autonomía, la Constitución, Europa y la Guardia Civil, y apuesta por «meter mano en el bolsillo de la gente para intentar plantear su ideología» con nuevas subidas de impuestos.

Feijóo pidió a los votantes, por tanto, confiar en Rueda para mantener el modelo que «Galicia ha construido» y que se basa en la «concordia», la «dignidad», la «libertad» y el «bilingüismo».