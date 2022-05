Feijóo cede el poder total a Ayuso en el PP de Madrid: “He entendido el mensaje”

El colofón a la coronación de Isabel Díaz Ayuso como presidenta del PP de Madrid tras arrasar con cualquier resistencia interna lo ha puesto este sábado el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. El dirigente popular ha despejado la incógnita: él mismo se ha plegado a la que ha llamado «su presidenta» y le ha puesto alfombra roja para que asuma el poder total de la organización madrileña, la baronía más importante en su partido. La crisis del PP ya es cosa del pasado.

«He entendido el mensaje de que la presidenta de mi partido en los próximos días será la presidenta del Partido Popular de Madrid», ha indicado Feijóo en la clausura del XVII Congreso Extraordinario de los populares madrileños, donde se ha ovacionado a la presidenta de la Comunidad. A renglón seguido ha explicado por qué: «Estoy censándome en el ayuntamiento de Almeida y, por tanto, la jerarquía no se debe olvidar nunca«.

Feijóo ha recogido de esta manera el guante que le lanzó este viernes la propia Ayuso, que le recordó que el PP madrileño era «el equipo por cuya circunscripción se presentará para ser presidente del Gobierno».

Una Ayuso «libre»

El tono del líder popular ha dejado patente cómo la sintonía entre la primera planta de Génova -que acoge la sede de la organización madrileña- y la séptima -donde se sitúa el despacho del presidente nacional- es esencial en esta nueva etapa. Feijóo ha blindado la autonomía que gozará Ayuso y le ha otorgado toda «la libertad».

«Es evidente que somos personas distintas, de generaciones distintas. Yo vengo de las tierras altas, ella del centro de la meseta. Yo de las zonas templadas, y hoy va a haber 37 grados en Madrid. Pero los dos queremos lo mismo«, ha insistido el dirigente.

El presidente del PP ha subrayado que ambos dos creen «profundamente en España, la del talento, honestidad, trabajo, emprendimiento». «Los dos tenemos ganas. Ganas de servir a nuestro país. Y eso es lo fundamental», ha argüido.

Una nueva etapa «brillante»

Así, le ha agradecido ser «la presidenta que Madrid y el PP de Madrid necesita. He de reconocer que me sacó un punto, ella ha obtenido un 99% y yo en Galicia saqué un 98%. Hay que reconocer las derrotas«, ha bromeado.

A sus ojos, es «importante encontrar en un partido a un líder que se parezca a la tierra que va a servir», ha aseverado Feijóo. «Cuando aparece alguien capaz de interpretar, de saber, de mezclarse con el paisaje de la tierra que va a servir, es cuando aparece ese líder que los demás escuchan, entienden y siguen. El mayor acierto de Isabel es que es la presidenta que más se parece a Madrid«.

«Todos sabemos que este congreso llevaba demasiado tiempo pendiente», ha admitido el dirigente. «Nos hemos preocupado demasiado por las cuestiones internas, y yo no pienso dedicarle un segundo porque no me interesa el pasado, sino lo que va a pasar. El PP abre hoy una nueva etapa y será brillante. Aquí hay una líder, un equipo y un proyecto para hacer frente a un desafío mayúsculo, merecer la confianza mayoritaria de los ciudadanos», ha zanjado.