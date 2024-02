Feijóo denuncia que España está «extorsionada» por los socios de Sánchez y que el PSOE lo acepta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció este domingo en una comida mitin en Mos (Pontevedra) que no deja de recibir «insultos» en la campaña gallega y señaló que España está «extorsionada» por los socios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algo que el PSOE «acepta».

Para Feijóo, este Gobierno es el «más débil y más dividido» de toda la historia democrática. A su juicio, es así porque «no es capaz de defender la igualdad de todos». «No le importan los problemas de los españoles. Le importa más el problema de un ciudadano, Puigdemont, que ni siquiera quiere ser español», comentó.

El líder del PP también destacó «la metamorfosis» que ha vivido el Partido Socialista con la ley de la amnistía y recordó que, en estos días, «hemos visto a Sánchez vestido con la toga de magistrado dictando una sentencia absolutoria para todos sus socios, diciendo que no hay ningún independentista que haya cometido un delito».

«Desde cuándo el presidente del Gobierno puede suplantar a los jueces y puede dictar sentencias como si fuese el del Tribunal Supremo», apuntó, resaltando que esa es su forma de «romper la separación de poderes, el Estado de Derecho y la igualdad de la ley».

Insultos

Además, Feijóo lamentó todos los «insultos» que está recibiendo en la campaña electoral gallega. «Yo ya estoy acostumbrado a que me insulten, pero me parece sorprendente los insultos que he recibido en la campaña gallega por parte del Partido Socialista y de los nacionalistas», indicó.

Feijóo recalcó que algunos dirigentes socialistas no dejan de decir que al irse de la Xunta para liderar el Partido Popular, los gallegos le habían mandado «a España», utilizando esta «terminología independentista», y se mostró «muy orgulloso de ser español».

A su juicio, el PSOE «siempre hace lo mismo: viene a insultar, viene a despreciar a los gallegos y viene a decir que todo lo hacemos mal». Por eso, recomendó a los partidos que están en la oposición en Galicia que «miren los votos que han conseguido con las descalificaciones».

En la comida mitin, Feijóo habló en varias ocasiones en gallego, después de que ayer el PSOE criticase que no lo hace nunca.