Feijóo exige un «mínimo» a EH Bildu: condenar los asesinatos de ETA

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido este domingo en Ermua (Bizkaia) que lo «mínimo» que se puede exigir a EH Bildu es que condene los asesinatos de ETA.

En declaraciones a los periodistas tras el homenaje a Miguel Ángel Blanco, el líder popular ha aseverado que no se puede equiparar a los «asesinos y los asesinados» y que quienes aún no han condenado los atentados no se merecen «reconocimiento ni respeto».

Sin mencionar al Gobierno y sus acuerdos con EH Bildu, el presidente del PP ha sostenido que «no se puede intentar olvidar lo que ha pasado» con ETA y que «lo mínimo» que se puede dar a las víctimas es «justicia y memoria».

«En la memoria de las víctimas hay que ser honestos con los hechos, respetar su memoria y tener la determinación de llamar a las cosas por su nombre«, ha explicado.

El Rey Felipe VI y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EFE/Javier Zorrilla

Feijóo ha vuelto a reivindicar, como hizo este sábado en la misma localidad vizcaína, la Transición, la democracia y la Constitución, y ha destacado que el discurso del rey en el homenaje a Blanco ha sido «tan claro, nítido, gráfico y brillante» que el «99,9%» no le encontrará «ni una tacha ni raspadura».

«Marimar Blanco, los miembros del PP y yo hemos venido a este acto por respeto a la Casa Real y nos vamos muy satisfechos de acreditar que tenemos un rey de todos con el objetivo de asegurar la democracia y a Constitución», ha enfatizado el presidente del PP, que no ha hecho ningún comentario sobre el discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El PP vasco denuncia la presencia de Sánchez

El líder de los populares en Euskadi, Carlos Iturgaiz, denunciaba el miércoles que Sánchez fuera acudiera a la conmemoración de Blanco, cuando estaba pactando «con los que justifican su asesinato», refiriéndose a EH Bildu.

Iturgaiz explicó que Bildu se abstuvo la semana pasada durante una votación en el Ayuntamiento de Pamplona para impulsar una declaración institucional que incluía una condena expresa al asesinato del concejal popular. «¿Cómo vas a ir a hablar de Miguel Ángel Blanco cuando tu socio preferencial justifica su asesinato? Es una afrenta», denunció el líder popular en Euskadi.

De igual manera, Feijóo también denuncio el pacto de Sánchez con Bildu: «Han pactado la Ley de Memoria Democrática con aquellos que jalean el régimen de terror, con los que aún hoy se negan a condenar el asesinato», sentenció el martes el popular.