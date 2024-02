Feijóo recuerda que el PP «no tardó ni un día» en rechazar la amnistía de Junts

Alberto Núñez Feijóo ha protagonizado este sábado una comida mitin en la localidad lucense de Sarria, apoyando con su caravana paralela a su sucesor en la Xunta y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, donde ha criticado al PSOE por sus negociaciones por la amnistía.

En el acto de Sarria Feijóo ha afirmado que una vez que conocieron la petición de amnistía de Junts no tardaron ni un día en descartar su apoyo, al llegar a dos conclusiones: que la amnistía no cabe en la Constitución y es ilegal y que aceptarla rompería el principio de igualdad ante las leyes.

«No somos el PSOE, no comerciamos con España, no nos movemos por la conveniencia política o personal, nosotros no estudiamos las propuestas que nos hacen en base a quién las hace, sino en base a si esto beneficia a España y si entran dentro de la legalidad constitucional», ha afirmado.

La reconciliación con Cataluña

Feijóo se ha mostrado además a favor de la reconciliación en Cataluña, pero ha advertido de que no puede pasar nunca por la impunidad y menos por quienes dicen que volverán a declarar la independencia y a celebrar un referéndum ilegal.

«Los principios básicos que rigen el Estado de derecho son las condiciones mínimas para la reconciliación, para la amnistía, para los indultos o para cualquier otra cuestión, no vamos a pasar nunca por todos aquellos que nos obligan a pedir perdón por exigir que se cumplan las leyes, lo vamos a exigir siempre, aunque nos haya costado la Presidencia», ha recalcado.

Además, a quienes reclaman la amnistía Feijóo les ha pedido que cumplan las leyes, a quienes insultan a jueces y fiscales, que les dejen trabajar, y a quienes piden indultos que verbalicen el arrepentimiento.

«Y a los que se fugaron les pido que regresen a España y que se sometan a los tribunales», ha agregado en una alusión al expresidente catalán Carles Puigdemont que ha provocado el aplauso de los asistentes.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «aniquilar» al PSOE en Galicia y de «traicionar» a los votantes socialistas al apoyar a la candidata del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón.

Críticas al PSOE y al BNG

«El programa del multipartito es que no gobierne el PP y el programa del PP es cómo podemos mejorar Galicia», ha defendido Feijóo ante unos 300 seguidores en un mitin en el que también han participado la portavoz del PP de Sarria, Carmen José, y de la presidenta provincial de Lugo y cabeza de lista por esta provincia, Elena Candia.

«El PSOE ha tradicionado a sus votantes»

Feijóo ha argumentado que el PSOE ha abandonado a su candidato porque Pedro Sánchez prefiere «aniquilar» a su partido en Galicia a cambio de que el PP no gobierne y ha advertido de que los «los votantes socialistas no quieren que gobierne una nacionalista en Galicia».

Además, ha cargado contra el Bloque rechazando que se etiquete a este partido de moderado cuando jura la Constitución por imperativo legal, está en contra del estatuto, acude a las elecciones europeas de la mano de ERC y de EH Bildu o secunda las manifestaciones que piden el fin de la política de dispersión de los presos de ETA.

En un mensaje que repite en cada localidad que visita, Feijóo ha alertado también del peligro de confiarse y ha pedido a los suyos que por un día de relajación no provoquen «cuatro años de lamentos» a partir del próximo domingo.