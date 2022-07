Feijóo ironiza con las medidas de Sánchez: «Combate la inflación con más inflación, parece un plan brillante»

Ya han pasado cuatro días desde que Pedro Sánchez anunció el hachazo fiscal a la banca y al sector energético para combatir la inflación en España, que ya supera el 10%, y Alberto Nuñez Feijóo no da crédito. El presidente del PP, que durante toda la semana ha criticado que el Gobierno se ha podemizado y se ha vendido a Bildu, está convencido de que esta subida de impuestos repercutirá en los ciudadanos. El Gobierno negó que fuera a ser así. De hecho, la ministra María Jesús Montero aseguró que en la regulación se incluiría la prohibición expresa de repercutir el gravamen a los precios finales o el coste de los servicios. Pero para Feijóo, la postura del Ejecutivo «no es realista» en ningún caso.

«Si vuelven a subir las comisiones de los bancos, las hipotecas, los precios de la energía y los alimentos, ¿se va a combatir la inflación subiendo la inflación?«, se ha preguntado el líder gallego este sábado en la clausura del XIII Congreso Autonómico del PP de Extremadura. «Parece un plan brillante-ha ironizado- una propuesta para estudiar en las universidades más importantes del mundo de hacienda pública». «Así no contenemos los problemas de España, sino los de la coalición», ha sentenciado.

María Guardiola (i), la próxima presidenta regional del Partido Popular en Extremadura, acompañada por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), durante el 13 Congreso Autonómico del partido, en Badajoz, este sábado. EFE/ Jero Morales

Feijóo ha hecho referencia al supuesto cambio de rumbo de Sánchez del que se ha hablado en los últimos días, sobre todo por parte de Unidas Podemos. «Dicen que ha hecho un giro a la izquierda, como si hubiera estado en el centro alguna vez», ha criticado Feijóo, que en su corto mandado al frente del PP ha buscado marcar distancias con Vox y ganarse a los votantes de centro. En su opinión, el debate del estado de la nación que se ha celebrado esta semana ha dejado en evidencia una cuestión: «Ha comprado la paz parlamentaria para irse de vacaciones pero cuando vuelva seguirán los problemas».

Y ha continuado: «Seguirá el incremento de los precios, la disminución del incremento económico previsto y seguirán los problemas en la España actual». «No me gustaría tener que relatar esto, pero no me habéis elegido para mentiros», ha lamentado. Cosa que, desde su punto de vista, sí está haciendo Pedro Sánchez. Para explicarse el líder del PP ha usado una metáfora. «Si negamos la realidad y el diagnostico, seguimos incrementando la enfermedad», ha apuntado. Y ha puesto como ejemplo que el Gobierno habla de un «fuerte crecimiento económico», cuando en el primer trimestre el PIB apenas subió un 0,2%.

«Toda España es de derechas»

«Sánchez decía que él era un especialista y los demás unos curanderos. El señor Sánchez solo quiero oír que todo lo hace bien y que cuando hay problemas siempre hay un culpable. Cuando todo falla la culpa siempre es de otro», ha afirmado Feijóo. En esta línea, y con tono sarcástico a lo largo de todo su discurso, ha mencionado que si el Banco de España dice que «la deuda es inasumible» es porque «el Banco de España es de derechas». Y lo mismo ocurre con el Instituto Nacional de Estadística (INE), que si alerta de una subida de los precios «es también porque es de derechas».



«Si los autónomos no llegan a fin de mes es que todo estos deben ser señores con puros y de derechas. Si España tiene tanta gente de derechas, entonces el partido socialista no debería estar solo preocupado por perder las elecciones, sino porque va a desaparecer si resulta que todos los españoles son de derechas», ha aseverado. «Un poco de respeto», ha añadido.

María Guardiola, nueva presidenta del PP extremeño

En este congreso, celebrado en Badajoz, María Guardiola ha sido proclamada nueva presidenta del PP extremeño en sustitución de José Antonio Monago, que ha estado al frente del partido durante los últimos 14 años. Guardiola ha conseguido un respaldo del 97,7% de los votos emitidos. No obstante, la suya era la única candidatura que se ha presentado.

Al acto han asistido presidentes autonómicos como el andaluz Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco, líder de Castilla y León. Feijóo ha dedicado unas palabras a Moreno tras su éxito en las elecciones andaluzas y ha destacado que está «en su mejor momento». «Ha conseguido algo inaudito -ha indicado- sacar una mayoría absoluta en la comunidad mas socialista de España. Pero después se ha corregido: «Perdon, en la que era la más socialista de España».