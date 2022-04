Feijóo lanza un «guiño» a CCOO y UGT en pleno Congreso del PP

Durante el Congreso de este fin de semana pasado de los populares celebrado en Sevilla, donde se ha coronado a Alberto Núñez Feijóo como presidente de la formación política, el nuevo líder ha hecho un guiño a los sindicatos y les ha tendido la mano a negociar. «Los respeto profundamente, me he entendido con ellos, he discrepado de ellos, pero con ellos he aprendido muchas cosas», ha dicho Núñez Feijóo.

Así, el todavía presidente de la Xunta de Galicia, ha agradecido la presencia de algunos representantes de estas organizaciones sindicales en el XX Congreso Extraordinario del PP. De esta manera, Feijóo ha buscado presentar un proyecto de derecha moderada que rompe con la derecha ideológica y escorada de Casado.

Concretamente, el nuevo presidente del Partido Popular ha hecho un guiño a esa transversalidad con la invitación a la clausura del congreso de los populares a varios sindicatos, a los que, como ya se ha mencionado, les ha agradecido su presencia. El líder de UGT, Pepe Álvarez, le escuchaba en primera fila, junto al líder de la patronal, Antonio Garamendi.

Además, Feijóo ha hecho gala de su buena relación con varias centrales sindicales, a las que conoce de su etapa al frente de Correos. Uno de esos líderes sindicales es “su único amigo comunista”, ha contado al auditorio tras agradecer la presencia a Álvarez.

«Absolutamente deleznable»

Entre el público, en primera fila, se ha encontrado también la exministra de empleo, Fátima Báñez y la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, así como la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López. Hay que tener en cuenta que la presencia de Álvarez en el cónclave del PP llega semanas después de asegurar que el pacto de gobierno entre populares y VOX en Castilla y León para lograr un cambio de rumbo en Castilla y León era «absolutamente deleznable».

En este sentido, manifestó que esperaba que fuera «una anécdota» y no se convirtiera en la norma en la nueva etapa con Feijóo. De esta manera, Álvarez se sumó a las críticas contra el partido político Vox, la tercera fuerza política de España: «Creo que los gobiernos con la ‘ultraderecha’ no deben darse en nuestro país (…). Las democracias hay que defenderlas cada día y la mejor forma es que estos líderes políticos no formen parte de los gobiernos», subrayó.

1,7 millones para los sindicatos en Andalucía

Por otra parte, según se reveló esta semana pasada, el Gobierno andaluz liderado por Juanma Moreno entregó a finales del año pasado más de 1,7 millones de euros a los sindicatos UGT y CCOO. Así, firmó sendos convenios con ambas organizaciones por los que les concedía dos subvenciones nominativas por un importe total de 1.712.270 euros para el desarrollo de su actividad sindical.

Concretamente, le proporcionaban 639.770 euros a UGT y 1.072.500 euros a CCOO. Esto contrasta con el hecho de que últimamente estas dos organizaciones sindicales no se han movilizado mucho, como por ejemplo, en el caso de la reciente huelga de transportistas que ha tenido lugar durante el pasado mes de marzo.

Frente a esta situación, el secretario general del Sector de Carretera y Logística de CCOO, José Francisco Vegas Rosado, se limitó a pedir a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, una mesa de diálogo social con los empresarios y sindicatos para buscar una solución a la «dantesca» situación del sector del transporte de mercancías por carretera. «No puede seguir reuniéndose exclusivamente con el Comité Nacional del Transporte por Carretera y pretender dar soluciones al sector únicamente con la opinión de las grandes empresas del transporte», manifestó Vegas en la misiva.

Además, este guiño de Feijóo a los sindicatos no llega en el mejor momento para UGT. Y es que la Fiscalía de Madrid acaba de presentar una denuncia ante los juzgados contra una empleada del sindicato UGT Madrid y otras cuatro personas por desviar dos millones de euros procedentes de fondos transferidos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a su marido y tres amigas, hechos por los que habrían incurrido en un delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento mercantil.

Feijóo agradeciendo a UGT y CCOO su presencia en el acto del PP y diciendo lo mucho que respeta a esos sindicatos. Preveo un futuro esplendoroso para el nuevo PP.💪 https://t.co/HtpEJilxbT — Luis del Pino (@ldpsincomplejos) April 3, 2022

Aun así, a pesar de las circunstancias mencionadas, son muchos los que celebran este paso de acercamiento de Feijóo a los sindicatos, como se puede comprobar en el tuit de Luis del Pino.