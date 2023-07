El espejo en el que se mira Feijóo: el PP busca emular a Aznar en 1996 gobernando sin absoluta

La mayoría suficiente que el candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, desea y aspira a obtener el 23J tiene un precedente, y no es el modelo a la andaluza que desplegó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno –absoluta e inactivar a Vox-, que juega más bien el rol de aspiración, sino que se remonta a hace un cuarto de siglo. Porque el espejo en el que se mira Feijóo es el del expresidente del Gobierno José María Aznar en 1996.

En aquella ocasión, Aznar, cuyo PP absorbía todo el voto de la derecha radical y tan sólo se disputaba espacio político con CiU en Cataluña, obtuvo 156 diputados. El candidato del PSOE por entonces, Felipe González, quedó en segundo puesto con 141 escaños. La tercera fuerza fue Izquierda Unida, con 21; seguido del propio CiU, con 16; PNV, con 5, y Coalición Canaria, con 4. El resto de fuerzas, quitando estos partidos, apenas sumaban 7 diputados.

Así, sin tener mayoría absoluta, José María Aznar gobernó gracias al Pacto del Majestic, refrendado con CiU; por los votos de PNV y de CC. ¿Por qué? Porque sus apoyos y sus diputados fueron «suficientes». Y también lo hizo, según afirma Feijóo y su entorno más cercano cuando se les pregunta, porque Felipe González «no lo impidió».

Cerca de los 160 escaños

Dado que en Génova, según las fuentes de la dirección consultadas por ECONOMÍA DIGITAL, dan por descontado que Pedro Sánchez intentará la investidura en el caso de que consiga llegar a 175 escaños junto a Sumar, independentistas y nacionalistas, la única manera de conseguir «el cambio» es concentrar a toda la derecha.

Porque la transferencia de voto de la izquierda a ellos sí que se está produciendo, pero la importancia ahora está en conseguir que todas las papeletas del bloque de la derecha se traduzcan en diputados. Esa es la gran diferencia, a sus ojos, pero salvable si consiguen hacer real la llamada al voto útil de la derecha, con una docena de escaños en juego en provincias que no capitalizan el voto a Vox.

Es por ello que este martes el PP convirtió la Región de Murcia, donde Vox bloquea el Gobierno de Fernando López Miras, en el ejemplo de lo que podría deparar el 23J si el voto no se concentra en Alberto Núñez Feijóo. Lo advirtieron tanto el candidato del PP y el expresidente José María Aznar, referente también del electorado de Santiago Abascal.

Aznar pide a Vox no «poner palos en la rueda»

«Si siguen poniendo palos en las ruedas de la bicicleta, la bicicleta va a seguir adelante y los palos se van a caer, no es momento de poner palos en las ruedas, le dijo Aznar a Vox. Y a sus votantes les ha llamado a dejar «los palos en casa» y a «que vengan a la mayoría sólida, fuerte» del PP.

Sin mencionar explícitamente a Santiago Abascal, Aznar llegó a afimrar que un «estadista que cuando deja el gobierno espera que le agradezcan lo que ha hecho no es un estadista» y que de igual forma «un dirigente político que no es capaz de valorar el momento histórico en el que vive, no es un dirigente político».

«El partido sanchista, Sumar, el conjunto de todos los que se han cabreado con Podemos, los que mandan: Bildu, ERC o los de Puigdemont, y los que quieren que gobierne el PP pero no dejan que gobierne el PP, todos facilitan que Sánchez se pueda quedar en el Gobierno después de perder«, advirtió por su parte Feijóo.