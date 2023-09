Feijóo recula tras escuchar a Puigdemont: «Nos podemos ahorrar la reunión con Junts»

Las condiciones que Junts ha puesto encima de la mesa, declaración formal de Carles Puigdemont en Bruselas mediante, tras su reunión este lunes con Yolanda Díaz, han sido determinantes para que el presidente del PP y candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, haya cerrado la puerta a sentarse con el grupo parlamentario independentista dentro de su ronda de contactos, como venía defendiendo hasta este momento, según ha indicado en la rueda de prensa posterior a su encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal.

«Mi partido sabe que tengo una responsabilidad, la de ser candidato a la presidencia del Gobierno y tengo que oír a los partidos. Si lo que me van decir los portavoces del Congreso de Junts es lo mismo que Puigdemont, nos podemos ahorrar la reunión; si hay matices, podemos seguir oyendo lo que nos quieran decir Junts o cualquier otro partido», ha sentenciado Feijóo.

En un tono muy tajante y resuelto, el líder popular ha incidido en que es «inaceptable e inadmisible» la solicitud de la amnistía, de la desjudicialización del procés y la «financiación» del independentismo. «Ni puedo ni quiero pagar ese precio que ha fijado el señor Puigdemont. Me gustaría que Sánchez dijerse lo mismo para defender la igualdad, la dignidad como país y la unidad de la nación; es su deber».

«No es una subasta de principios»

Para Feijóo, «nunca» se debió llegar al extremo en que las condiciones para la investidura de un presidente del Gobierno de España «nunca debimos llegar al extremo de que las condiciones «las marque un político en busca y captura por la Justicia española». «Todos le hemos escuchar hablar de forma premeditada muy clara y muy solemne; si nos va a proponer la amnistía como requisito, nos podemos ahorrar la reunión, tanto Junts como el PP. Si nos tienen cosas distintas que decir, nos sentaremos y oiremos».

Para el líder popular, que no ha admitido los recelos que la apertura a Junts había causado en su partido, incluso con las manifestaciones públicas del barón del PP catalán, Alejandro Fernández, y de la diputada por Madrid Cayetana Álvarez de Toledo, era importante recalcar que ni sus compromisos ni sus principios «van a variar en función del interlocutor» en esta ronda de consultas. Sea PSOE, Vox… o Junts, llegado ya el caso.

¿Por qué? Porque para el candidato, la investidura «no es una subasta de principios ni de chantajes». «El fin no justifica no renunciar a principio básico de igualdad de todos los españoles», ha creído Feijóo. «Yo, por donde está dispuesto pasar Pedro Sánchez, no paso. Somos infinitamente más españoles los que queresmo pactos de estado que los que quieren un nuevo procés», ha afirmado.