Feijóo rechaza los cara a cara de Sánchez: «España no los necesita»

El Partido Popular no quiere que nadie le marque los tiempos. Ante la propuesta con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha amanecido este lunes -un debate semanal de aquí a las elecciones generales del 23J: seis en total-, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no está dispuesto a entrar en su juego y en su marco.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa el portavoz de campaña del PP y miembro del comité de dirección, Borja Sémper. «Vamos a ir analizando las peticiones que van llegando», ha arrancado, «pero España no está para excentricidades». El rechazo de Génova a la idea del PSOE es total.

«Entendemos la ansiedad del presidente Sánchez», ha ironizado Sémper, «pero le pedimos calma, tranquilidad. Él está más cómodo en un plató de televisión que en la calle«. De este modo, ha llamado a que «la ansiedad de Pedro Sánchez no marque la agenda».

«Es una excentricidad»

La dirección del PP considera que «España no necesita 7 caras a cara, quien los necesita es Sánchez». De hecho, creen que en un reflejo de lo que ha sucedido esta legislatura: «un presidente del Gobierno más preocupado de su estrategia, de sus intereses, de su ansiedad, que de la ansiedad o intereses de los españoles».

«Es una excentricidad plantear siete debates. Cuando uno está ansioso, cuando no sabe por dónde le sopla el viento, hace excentricidades», ha valorado Sémper. «¿Todos los demás tenemos que ir siguiendo esto? No, y nosotros no vamos a seguirlo», ha zanjado.

Eso sí, sobre la posibilidad de realizar debates tradicionales durante la campaña, el PP está dispuesto. «Estudiaremos cada posibilidad, pero Alberto Núñez Feijóo es perfectamente capaz de debatir y explicar su modelo en cualquier escenario las veces que haga falta».