Feijóo y Rueda concluyen la campaña electoral en Galicia con un acto en La Coruña

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, arropará este viernes al candidato a revalidar la Presidencia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en el mitin de cierre de campaña que tendrá lugar en La Coruña.

Con este acto, que tendrá lugar en el palacio de exposiciones y congresos Palexco a las 19.30 horas, el PP quiere poner el broche de oro a la campaña electoral para garantizar que Rueda consigue su primera mayoría absoluta tras el desembarco de Feijóo a la política nacional.

Para ello, el PP ha pedido a sus simpatizantes que no se confíen para que no se repita un resultado como el de las elecciones del 23 de julio, cuando ganaron en las urnas pero no lograron los apoyos suficientes para gobernar. Los populares aspiran a una movilización masiva para poder materializar los sondeos y lograr la mayoría absoluta de Rueda.

Feijóo y Rueda han apelado también a los socialistas tradicionales que reniegan del nacionalismo gallego –puesto que los sondeos sitúan al PSdeG como tercera fuerza política– y les han ofrecido el PP como la alternativa a una coalición de gobierno que vele por la independencia de Galicia, la imposición del gallego y las subidas de impuestos.

Con ese mismo argumento se han lanzado también a por los votantes de Vox. Si los de Santiago Abascal no logran llegar al umbral del 5% de votos en ninguna de las provincias, no entrarán en el Parlamento de Galicia y sus votos se perderán, beneficiando a la izquierda, aseguran en el PP.

Otra de las líneas de la campaña del PP ha sido equiparar al BNG con el separatismo vasco y catalán, sobre todo con EH Bildu. En este sentido, han recordado en prácticamente todos los mítines que los nacionalistas gallegos forman parte de la misma lista electoral para las europeas, encabezadas por Pernando Barrena, condenado a un año y 8 meses de prisión por sus vínculos con ETA. Y también les han reprochado su presencia en una manifestación por la libertad de los presos de la banda terrorista.