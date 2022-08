Feijoo reclama a Sánchez un plan de ahorro ambicioso y «creíble» para las administraciones

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado al Gobierno un plan de ahorro energético para afrontar el otoño y el invierno que implique a las administraciones públicas. Así, ha anunciado una propuesta de su formación para reducir el gasto de «uno de los grandes consumidores de energía», que son las entidades autonómicas y locales.

A sus ojos, se necesita una acción «creíble y realizable». «Si tú pides esfuerzos, el primero que tiene esforzarse es el que lo pide», ha razonado este lunes Feijóo en su primera rueda de prensa en la sede nacional del PP desde que asumió la presidencia popular.

Para los populares, el método a seguir tiene que ir en forma de «recomendaciones y no imposiciones, de acuerdo con la normativa reciente de la UE, que dice que inicialmente deben ser recomendaciones y sólo en el caso de que no se cumplan entraríamos en la fase de alerta y serían imposiciones totales o parciales». Es por ello que Núñez Feijóo ha pedido al Gobierno que España «utilice al máximo todas las tecnologías disponibles para priorizar el suministro a precios asequibles».

«La política energética del Gobierno es una equivocación», ha criticado Feijóo en una comparecencia tras la reunión del comité de dirección de su partido en la que ha repasado la situación que vive el país y en el que ha enunciado las líneas maestras de su oposición durante los próximos meses.

Pide apostar por la energía térmica y nuclear

El presidente del PP ha recordado que en España las centrales térmicas se vienen cerrando desde el año 2018 y que se ha puesto fin al alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares patrias, al contrario que en otros países comunitarios, como Alemania. «La UE ha considerado energía verde el gas y la nuclear y que nos estamos quedando solos» ha advertido.

De este modo ha llamado a «ampliar» todas las fuentes de energía para incrementar la producción y abaratar el precio de los suministros. A la vez, ha recriminado la postura del Gobierno en sus relaciones exteriores, dado que el presidente Pedro Sánchez no «ha vuelto al entendimiento» con Argelia, suministrador de gas estratégico, mientras que Italia y Francia sí. A sus ojos, se debe a que Sánchez basa su política energética en «la ideología, abandonado la tecnología».

La política energética de nuestro país «hay que cambiarla», ha sentenciado el líder del PP. «Es un tema estructural, tenemos que producir más energía porque no podemos apagar lo que funciona antes de enchufar lo que aún no funciona«, en referencia al uso de energía térmica y nuclear.

Ahorrar en lo público

«Tenemos posibilidades de aprovechamiento hidráulico -el agua de un pantano se puede returbinar tantas veces como técnicamente sea posible-, se puede producir más biogás, se puede reducir el IVA del gas, se puede introducir dinero para que las empresas no paren por el precio de la energía», ha enumerado Feijóo. Porque, en su opinión, «si las empresas paran, no hay trabajo, y, si no hay trabajo, entramos en la peor espiral posible».

Su propuesta pasa por empezar por el sector público. «Se puede hacer», ha reafirmado el presidente popular. «Las comunidades autónomas tienen miles de centros de salud, colegios, hospitales… y las administraciones locales tienen a su cargo todo el sistema de alumbrado», ha recordado.

Es por ello que tras la reunión sectorial en el Congreso que el Gobierno mantendrá con todos los grupos para hablar sobre el plan de reforma eléctrica que ha de presentar en Bruselas, el PP ha tendido su mano. «Si quieren seguir hablando con nosotros, lo podrán hacer».