Ferreras entrevista a Junqueras en el Parlament de Cataluña

🎥[VÍDEO] @junqueras: "Quiero poder negociar incluso con los que me encarcelan. No dejaré de defender la independencia y el bienestar de los ciudadanos por el hecho de que me quieran meter en la cárcel. Seguiré defendiendo lo mismo" #JunquerasARV #AlCostatDeLaGent pic.twitter.com/BtXY9vfsTD